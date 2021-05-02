二○一九年五月，回中國 走在故鄉的小街上一路都是水果攤，蘋果 、梨子、葡萄、桔子隨處可見，南國佳果菠蘿蜜、榴槤、山竹、紅毛丹也不稀罕。

離開時是六月初，走前一日，想去買點吃食帶回美國 。走到街邊有人吆喝：「荔枝便宜賣呀！」「剛摘下的妃子笑！」「九元一斤不甜不要錢哪！」從小就愛吃荔枝，吃過最好的是糯米荔枝，晶瑩剔透的白色果肉，水靈靈、甜滋滋的，只有小小的果核，吃起來實在是太過癮了。

來美國三十多年了，年年荔枝上市時都會買點嘗嘗鮮。也許經過長途運輸，亦或是水土不服，那些荔枝的皮發乾呈褐色，剝開來靠近果蒂周圍呈褐色，果肉粉紅色，乾澀、暗淡無光、沒有甜味。儘管荔枝價格不菲，儘管年年失望，我依然年年購買，期盼著有朝能與記憶中的美味邂逅。正應驗了那句話：「得不到的永遠是最好的，吃不著的才是人間美味！」

一大群人圍著那個攤子，跟我有同樣喜好的人大概不少，十幾隻手在筐中翻著，抓著。我是最怕人多的，為人師表，不可為口腹之欲壞了斯文，但是為了荔枝只能放下矜持，全力一搏了！抓了一大把有五斤，也不逛店了，急急回家，坐在桌前攤開袋子。「妃子笑」名字挺好聽的，不知道好不好吃？況且現在還不是荔枝的季節。帶著新鮮的綠葉，荔枝個頭不大，粉紅色中還帶著綠色像是沒有完全成熟。拿起一個殼上還帶著綠色的荔枝，新鮮的皮很薄也很柔滑，輕輕一剝就露出了發著瑩瑩白光、水汪汪的果肉，咬一口，哇真甜，真清脆，果核小小的就像我小時吃的糯米糍。

小時候物質匱乏，地處中南的湖南省株洲市水果少得可憐，北方盛產蘋果、梨；南方盛產香蕉、荔枝、菠蘿，但當時交通運輸不發達，水果都是自產自銷。株洲只有秋天的桔子，夏季的毛桃和酸李。我和我哥正是長身體的時候，而那時不僅肉、油、主食按計畫供應，豆腐、糖、能吃的東西基本都要按人頭供應。肚裡沒有油水，整天餓得慌，回家就翻箱倒櫃找東西吃。我媽常說我和我哥是兩餓狼，一頭牛都能吃下，我媽每天最操心的事，就是到哪找到好吃的來餵飽家中的兩餓狼。

媽媽是婦產科醫生，跟隔壁內科陳醫生聊天時，說起家裡的小孩老是吃不飽。陳醫生說，「妳要一次性讓他們吃飽了，吃撐了，吃膩了，他們就不會再想找東西吃了。」我媽一想也對。以往從來沒讓孩子們一次性吃飽過，這主意太好了！那天有位孕婦來做產前檢查，她的丈夫是專門跑廣州的火車司機，我媽當即拿出二十元人民幣請這孕婦讓她的丈夫買香蕉和荔枝。那是七○年代，一毛錢就可以買一斤香蕉，二十元人民幣買回來一大澡盆的荔枝和香蕉，還送了一些給左右鄰居。我和哥哥高興壞了，坐在澡盆旁吃著，直到吃得肚兒滾圓什麽都吃不下去了。

沒料到第二天喉嚨又疼又腫，隔壁六婆婆正好來還盤子，告訴我媽荔枝吃多了會上火，不過香蕉是敗火的，我媽又趕緊讓我們吃香蕉，吃多了香蕉，我和我哥又拉上了肚子。出差回家的爸爸看到兩個病怏怏的孩子，還有一堆沒吃完的荔枝和香蕉，只有嘆氣的分了。我現在都還在納悶，不知陳醫生是哪所醫學院畢業的，怎麼能想出這樣的餿主意？更絕的是，我媽竟然聽從了這樣的餿主意讓我哥和我足足病了兩星期！

結果病好之後，你猜怎麼著，我和哥哥不但沒有吃膩，還立馬恢復了戰鬥力，又開始整天在家翻箱倒櫃找東西吃了。