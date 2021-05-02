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叢林時間

嘉音

今天在大女兒處陪她等一位同學，等了一個多小時同學也沒有出現，她在房間內沒好氣的踱方步，然後問我：「媽，妳有沒有聽過什麼叫做Jungle time？」「叢林時間？」這兩個字加起來好像不太搭嘎，也從來沒有聽過有人如此用這幾個字，覺得很好奇。

女兒接著說，「叢林時間」就是比喻住在叢林裡面的人，當他們走出叢林的時候可能會遇到老虎，要打了這隻老虎才能走出來，一不小心可能又遇到火龍，身上被噴得一身火，得去找一條河流用水沖乾淨；或者又遇上了毒蛇，被毒蛇咬了一口得去清傷口。所以要和這種人約時間，是永遠都不會準時的，因為他住在叢林，路上隨時都會有毒蛇猛獸出現，發生緊急狀況，別人也只有等他的份。

女兒說了幾個例子，之前有朋友遲到了兩個鐘頭，那天還是這位朋友自己的生日派對，朋友還特地前一天晚上住在派對地點附近，但是到了那天卻完全忘記時間；也有人說車上忽然沒有油了，去不成。女兒說，人不就是坐在車上嗎，為什麼連看都不看一眼汽油剩多少？

還有人會臨時想去買東買西，也不顧別人等著著急，但是女兒又說，這些人上班的時候倒是很好，在公司開會也不太會遲到。看著女兒又氣又急，埋怨，「為何不能所有事情先計畫好？」聊著聊著，這位同學也已經遲到一個半小時了，一點消息也沒有。

我聽著有趣，告訴她：「記不記得妳從前也沒有時間觀念的？也是要我等到發火。」她趕快為自己辯駁，說她沒有那麼糟糕吧？還記得我從前會訓斥女兒，覺得她如此常常遲到以後怎麼上班？當時講的話她好像有聽沒有懂，但是如今事業成功，準時的地步連我都做不到。

「遲到的時候是等的人比較著急，還是遲到的人比較著急？」我曾經問過這個問題，大部分的人回答是等的人比較著急。我告訴她，如果有一天是遲到的人比較著急時，大概就比較不會遲到了。大家的時間都是一樣的，如果常常遲到就是不尊重別人的時間，自己輕輕鬆鬆慢慢來；但是如果使用了別人的時間輕鬆，到時不但不輕鬆，還容易引人發怒。

如果能把準時這件事情做到，可能人生路上就會少了很多麻煩，甚至於向成功更近一步。下次若還有朋友遲到，問問看他路上是遇到了什麼毒蛇猛獸？還是要殺掉幾隻火龍才能赴約？因為他就是住在「叢林時間」。

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