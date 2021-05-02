以前，每天從早到晚總是忙忙碌碌的生活，車子進進出出車庫，少有機會到後院去看看走走。如今居家避疫 期間，在家除了看書、做家事，就比較常到後院走動，在後院裡除了澆水、修剪樹枝，也開始種些蔬菜。

種水果、蔬菜遇到的困難，就是常常會有鳥和松鼠的造訪，鳥會飛會跳、松鼠會跑會跳會爬，各具尋食的本事。當每天幫果樹澆水的時候，看著水果，心中期盼著水果快快長大成熟，便可採收嘗嘗它的美味。後院的蘋果 樹不大，樹上的果子也不多，有幾個果子都可以一一數出來。眼看著水果就快要成熟可以採來吃，沒想到松鼠和小鳥總是早我一步在蘋果上咬幾口，有的蘋果還被牠們弄掉在地上，看到期待己久的蘋果被牠們毀壞，心中相當失望。

種蔬菜的困難是，當蔬菜一長出嫩芽，小鳥就把嫩芽吃掉，還有因為澆水，蔬菜根部附近的土很鬆軟，松鼠愛在土質鬆軟的地上挖洞，埋藏橡樹的果子，第二天牠又來挖出牠埋藏的果子，蔬菜根部的土被牠挖來挖去，蔬菜也就無法長得好，說真的，為了應付這些動物，我可真是傷透腦筋！

聽朋友說，用光碟片可以趕走這些動物，於是我在蘋果樹靠近地面的樹幹上，繞著樹幹一圈掛上幾個光碟片，光碟片經過風吹，就搖搖晃晃閃閃發亮，而且又有噪音，松鼠就不會從地面爬到樹上。但是松鼠有時侯是從別的樹上跳到蘋果樹上，或是直接從地上跳到樹枝上 ，而不經過樹下的大樹幹，為了避免這些情况發生，我也在樹枝上掛了光碟片，當微風吹過，光碟片會隨風搖動，太陽照在光碟片上就會看到光的反射，一閃一閃的亮光相當刺眼，松鼠和小鳥也就沒興趣靠近樹。

至於菜園，我就用木條插在菜園四周，木條和木條之間拉着線，線上掛著一個一個的光碟片，這樣松鼠小鳥也被一閃一閃的亮光給趕走了。

自從用了光牒片以後，小鳥和松鼠不再靠近這些果樹和青菜了，果樹上的蘋果因為不受到鳥和松鼠的干擾，長得顆顆美麗；菜園裡的青菜不但長得快而且株株健壯，每次到後院看到植物成長的茂盛，看著看著，心中還滿喜樂的。回想這段栽種的日子，還真謝謝光牒片幫了個大忙呢！