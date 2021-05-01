在我剛搬到華府 地區找房子的時候，這棟屋子後邊三公尺見方的魚池就成了一個亮點，比較了幾個相差不多的屋子，就決定跟金魚們相伴了。

春天來到時，池裡的荷花葉子還沒長出來，這些魚常在陽光下浮游到離水面很近的地方，好像想曬曬太陽的樣子，這時我就可以數一數大概有幾條了。夏天和秋季時，荷葉蓋滿魚池，只有在葉子空隙中可以看到魚的身影。冬天時水池結凍，好在水的特性是冰都從水面結起，魚兒們都躲在水底，就能逃脫被凍死的命運，靜待來春的到來。

池裡大多的魚都是全身金色的魚種，可是有些魚是紅白相間的，大概有點錦鯉的血統，然而我見過最大的一條只是手掌大小，不像日本的那些一兩尺長的大錦鯉。原因很簡單，大湖產大魚，小池由於環境的限制，魚就相對地小了；就好像同一物種生長在大陸地的話，個頭就比活在海島上的要大得多，這是有生態學上的理由的。

由於沒有天敵，魚兒們都活得自由自在，當然生老病死是所有生物的常態，我就看到許多幼苗魚出現，在成長過程中有的是黑色的，等大些時候紅色就開始顯現，到成年時就變得全紅或紅白色的了。我數來數去，魚的總數都維持在六十條左右，想來魚池的大小限制了數量的突破，這也是生態學的應用吧！

沒想到有一天，我發現有半條魚的屍身漂浮在水面上，這真有點奇怪了，如果是魚鷹來襲的話，牠們都是把整條魚吞下去，絕不會留下半條的。 我仔細觀察了一下，看到了一顆鱉頭躲在荷葉的間隙中，好傢伙，原來是這個東西作怪。我試了幾次用網子去撈捕牠都被牠機靈地逃開了，告訴了紅脖子白人鄰居這個情況，他就說由他來解決。

他拿了一把氣槍（住宅區是不許開真槍的），等水鱉再次露出頭呼吸之時，瞄準目標，只聽到潑的一聲，池裡的水鱉就立刻翻了身，這退休 警官的槍法還真不賴，一槍正中腦袋。撈起來以後才發現這隻鱉有小臉盆那麼大，應該是從幾百呎外後院的小溪裡爬過來的。還好鄰居槍法高超，把牠一槍斃命，否則我的金魚寶寶們都會被種族滅絕啦！

紅脖子問我，如果我不要死鱉的話他可以拿去煮了吃，我從來沒烹煮過鱉的經驗，當然說好讓他帶這項戰利品回去了，真沒想到有些白人跟我們的廣東老鄉一般，很會弄野生動物當餐點呢。

從此以後就沒再見過鱉的影子了，牠大概是有次下大雨的時候乘波而來的。可是還有一些麻煩的傢伙不斷地出現在魚池裡，一到天暖化 了冰，就一定有青蛙們嗅到池水的香味，開始以此為家了。於是一不注意，就有大小蝌蚪滿池地游來游去，我只好盡力把牠們網起來丟棄，因為一旦變成青蛙，捕捉就困難許多，青蛙們不但會和金魚們搶食我餵的魚食，大概還是小魚崽的敵人呢！

我有時在下班後或周末時搬個凳子坐在池邊，靜靜地觀看那些大大小小的金魚游來游去，上班時的勞累或不愉快常常都被這些小魚們打消了。莊子和惠子曾經爭辯過：「子非魚，焉知魚之樂」？ 我無法斷定這些魚兒是否真的快樂，可是牠們能夠活著，還能夠幫助我打消憂慮，我想牠們必定離快樂不遠了吧！