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木屑

項明華

三十多年前初來美國時，發現美國人的私人庭園或公共花園的樹根花圍都會覆蓋一層木屑，看了有點不解，為什麼好端端的樹和花要用木屑來蓋它們？

春天到了，發現家家戶戶，尤其是周末休息日，一家老少都會去沃爾瑪等超市買塑袋包裝的木屑，一買就是十幾袋，施撒至前後花園內。年復一日，這是必做的功課，就像一群群春天到了飛出去採蜜的工蜂。

長在中國的我不明白為什麼這樣做？哪兒會有那麼多的木屑？直到自己也買了房屋，加入了木屑大軍，才對它有深一層認識。

這些木屑仔細觀察可發現都是半腐爛的樹葉，細枝和樹皮，黑黑的，有一股酸臭味。將木屑倒在樹間空隙地，再用耙子拌開。向美國花匠討教後才知道，這些木屑覆蓋物有幾個作用，一是減少雜草生長，因為有它壓在泥土上 ，缺少了空氣及陽光，雜草不易生長。另外它本身也會受陽光雨水侵蝕，逐步腐爛成泥，成營養土，怪不得家家戶戶每年春天都要蓋新的木屑。

那麼這些大量的木屑是什麼地方來的？難道是將好好原木打碎的？據說這些木屑大部分是來自我們每家每戶的「捐獻」。美國人都喜歡自己動手修剪布置自己的庭園，剪鋸下來的歪枝枯幹，我們都會送到各地的政府垃圾場，垃圾場內有大型機器將這些廢物打碎，一部分供民眾免費自行裝取，大部分被一些公司拿去，堆放成半堆肥的Mulch，第二年春天供民眾使用。Mulch就是美國人對這些木屑的稱呼。

從Mulch的產生，可看到美國人的更深一層次的環保理念。Mulch 從字典上查應譯為護樹木花草的覆蓋物，而它的英語發音用漢語文字表達正是「木屑」，這不是很有趣嗎？美國人發明Mulch一字難道是受了中國人木屑的讀音影響嗎？因為從英語的土和木兩字的字根查，都不會和Mulch搭界。這個課題留給各位去查證吧！

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