圖╱盧威

「疫苗 的春天來了」，我所居住的城市六十五歲以上長者可優先接種預防新冠病毒疫苗，我屬優先接種疫苗之例，便急忙上網登記，排號打疫苗。我已先後接種了兩次疫苗，突然感覺頭上閉關自守的「緊箍咒」一下子鬆動了許多，似乎可以衝出宅家的大門，又可以自由自在的生活了。

為了放鬆一下自己，我當即上網訂購兩張洛杉磯縣植物園 的門票，準備與太太一同前往植物園看孔雀去。植物園放養了不少孔雀，植物園也叫孔雀園了，連植物園所在的城市亞凱迪亞 市（Arcadia）亦叫「孔雀城」，而城市標誌正是一隻開屏的綠色卡通孔雀。

當我們的車剛駛進通往孔雀園的小道時，只見一隻孔雀慢吞吞，篤悠悠地搖晃著綠色長尾巴走了過來了，有點兒像是特地來歡迎我們的到來。此刻，後面的車輛只能停車，靜待孔雀安全過街，一副人與孔雀友好相處的景象。

一踏進孔雀園，孔雀就興奮得尖叫起來，這聲音有點像嬰兒喊叫聲，三五隻孔雀不停地輪番上陣，雖然有點刺耳，卻似乎孔雀合唱的感覺。據說，四月正值孔雀開屏的季節。此話一點不假，眼前一隻孔雀伸展開彩色羽毛，正在一棵大樹下扭動起來，深藍色脛脖，眼圈處鑲著兩條白邊，真有畫龍點晴之神筆，頭頂藍色王冠，美麗至極。

孔雀黑底白色花紋的身體，再搭配深咖啡色護體羽毛，體態優美。孔雀開屏時，其羽毛絢麗多彩，艶麗奪目，像一把巨型金綠色絲絨扇。扇面上有眾多由紫、藍、黃、紅等色構成的大型眼狀斑，在陽光照射下閃閃發亮，好像無數面小鏡子，令人叫絕。

孔雀開屏喜歡踩著舞步，三百六十度慢慢旋轉。興奮時，一邊轉一邊大聲喊叫，以吸引人的目光。孔雀開屏美麗動人，太太忍不住走近孔雀，蹲下身與孔雀合影。想不到孔雀還很容易親近，大大方方接受拍照，太太露著笑容與一隻孔雀開屏同框，真是機會難得。孔雀是吉祥鳥的象徵，孔雀開屏似乎更是福星高照，鴻運臨門。

孔雀園的春天，各種植物正千姿百態，萬物生長，開花結果。與孔雀親密接觸後，再欣賞綠色園林，又一番風情，讓人心曠神怡，喜樂連連。步入熱帶樹林，仙人掌一個個拔地而起，排列有序，屹立在假山旁，形成美妙圖案，十分有趣；在寬廣草地上，一棵高大的紅色風鈴木在太陽下，一樹的紅雲散發出春天的芬芳，樹底下一個年輕媽媽與孩子正在玩遊戲；一輛綠色園丁作業車從樹林竄出來，構成一幅「春之圖」；超大噴水池旁，孩童們圍著沖天水柱戲水奔跑，鴨子在水中暢遊，好一派田園風光。

來孔雀園遊玩，可謂收穫滿滿。當我們步岀孔雀園準備回家時，兩隻孔雀拖著長長尾巴優雅地在停車場漫步，好像來歡送我們。也許孔雀也有靈性呢！