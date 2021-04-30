聽到從台灣 傳來父親去世的消息，我很詫異，可是我不想悲傷，我想用正面的思維恭喜他的高壽，為他以九十高齡無病無痛地離世而歡喜。事實上，我也替他高興，因為他終於可以回家，回他自己的家，與他的父母團聚了。因為疫情 關係，我一時半會兒無法赴台奔喪，我想靜靜回想與他父女一場的點點滴滴，為他送行。

我們現在買蘋果電腦、買iPhone、用LINE交談、追求5G……，我爸是趕不上了，但他在他的時代裡可同樣是個追趕當時科技時髦的年輕小子。我們家的「五機」就是他一個個追進來的。

他結婚沒幾年就買個收音機，天天聽股票 的起起落落。大人聽完股票，我就轉到中廣聽廣播劇。那時黃梅調大流行， 我爸買了電唱機，我記得他興沖沖地拿了「梁山伯祝英台」電影插曲的唱片回家。拆開包裝一看，唱片一共七張。稀奇了！不是傳統的黑色，居然是半透明的寶藍色。從此我天天聽，還帶領著妹妹，一面比畫著蓮花指，一面跟著唱。

不久，爸爸又買了電視機。電視有個拉門，上面擺個「大同寶寶」當裝飾。我就開始看起了台視的「溫暖人間」， 聽起「群星會」。初中的時侯，我爸買了錄音機。那時侯一般家庭哪有用到錄音機的機會 ，錄音機就變成我姊的大玩具。她按著「錄放」的按鈕，一遍又一遍唱著大堂姊抄錄下來 「南屏晚鐘」、「蘇州河畔」、「我是一隻畫眉鳥」的歌詞。她拿著錄音機的麥克風唱歌，就像電視裡的歌星一樣。

差不多是我上大學的時候，爸爸買了計算機。這個計算機倒是他用得比我們多，小時候被他逼著學打的算盤，便也無聲無息地消失在歷史洪流中。我們就這樣慢慢長大，而父母也漸漸老去了。

爸爸從小失怙失恃，兩歳之前就先後失去了父母，跟著年邁的我「阿太」長大。他是老么，卻從沒有享受過當老么被疼愛受寵的特權。小時候就算想撒嬌或者哭閙，也沒人聽，沒人可安撫他，也就不哭了。年紀大了，反而變得特別愛哭。在長途的越洋電話裡，他大聲哭說「我好想你們呀！可是我沒辦法坐飛機去看你們！」哭得就像個小孩子一樣，哭得完全沒有父親的形象可言。我知道他在心裡深處，其實在對自己從來也沒印象的爸爸媽媽吶喊。

這幾個禮拜，我仍然整天長時間居家工作。到深夜，安靜的周遭一點小小聲響，我都相信是爸爸不必坐飛機就飛過來看我了。我想說，爸爸，你的小孩個個爭氣，獨立自主，有出息。不用擔心我們，我們會好好過日子，也會照顧媽媽。爸爸，你自由了，回去吧！回去找自己的爸爸媽媽。爸爸，你一路好走，我們有緣下輩子再見！