從納帕回來已經幾個星期，那一望無邊的黃花還不時浮現在眼前。加州 北部的納帕谷是世界聞名的優質葡萄酒產地，去品酒的人多，專程賞花的應該屬於少數，而我這次春遊的目的就是去看芥菜花。

舊金山離納帕不遠，我常陪同外地的親友參訪酒莊，看花則是近幾年的事，純屬隨意的家庭活動。初春時，在一些葡萄園裡，葡萄藤的枝葉尚在萌發，而黃色的芥菜花卻大面積盛開，形成喧賓奪主的氣勢，確實值得一看。據說芥菜能驅離 害蟲，有利於葡萄生長。

去年春天，疫情 開始蔓延，我被迫躲在家裡，憋了一年，隨著形勢好轉，才出來走動。去納帕看花，很像去探望一位老朋友。

選一個天氣晴朗的周六上午，全家就出發了。車子進入高速公路以後，只見車流滾滾，場面熱鬧。我有穿越時光隧道、回到疫情之前的錯覺，生活似乎從去年的春天斷開，如今再次銜接上。

拐入納帕峽谷，車輛依然很多，大部分是往酒莊方向開的。車子沿著一條不寬但較直的公路行駛，兩邊是廣闊的葡萄園。放眼望去，一排排低矮的葡萄架子，齊整地延伸到遠山的腳下，架子光禿禿的，也讓田野顯得十分空曠。

途徑一處賞花的老地點，竟然未見花的影子，預料之外的變化讓我略感惆悵，彷彿丟失了什麼。過去的一年生活單調，不變之中盼著改變，真到變的時候，又希望美好的事物都不要變。

過了幾座酒莊，終於見到一小塊花田。若是往年，遇到此等規模的芥菜花，我不會逗留，扭頭瞟一眼而已。這次我決定停車，拍幾張照片。經歷過失望，降低了期望。

轎車返回大道，向北行進。春天的納帕瀰漫著植物萌芽的新鮮氣息，打開車窗，風吹到臉上，似乎有一種魔力，讓人忘掉煩惱，心情舒暢。

又開了一大段路，我突然望見前方路邊停著許多車，接著注意到旁邊葡萄園中的一線黃色，這黃色隨著我們的靠近而不斷擴展，很快漫無邊際。這不就是我們一路尋找的芥菜花田嗎？興奮之中，有著久別重逢的喜悅。

此地賞花者頗多。眾人的手機都沒閒著，鏡頭對著平凡的芥菜花，就像對著奇花異草。多數人戴著口罩，走動時，以同行者為小群體，群體之間自覺拉開距離。即便如此，歡快的情緒仍然能夠互相感染，道旁樹上的鳥兒一直在活潑地叫著，嘰嘰喳喳，宛如為花田的美景歌唱。

站在葡萄園前，迎面是黃色的花海，沒有海浪，卻能感受到強烈的視覺衝擊。這既是生命力的驕傲展示，也是龐大群體的震撼亮相。抬頭看天，蔚藍如洗，再看遍地黃花，彷彿一張鵝黃色的柔軟的巨毯，藍色與黃色互相託襯。天，藍得透亮、深邃；花，黃得光鮮、華貴。

我從居家避疫的小世界一步跨入天地融合的大世界，黃色海洋靜得讓你心裡反而不能平靜。生命的活力如同奔騰的溪流，溪流聚成江河，江河匯入大海。春天回來了，我們也回來了，我們與春天相聚，生活中又有了春天。