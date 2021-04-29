近日已經很少再見到蝸牛了，或許是我沒有留意吧！猶記得童年常在雨過天晴的時刻出門玩耍，總會撞見幾隻蝸牛在那裡兀自地爬行，一不小心，還會踩著牠們。

蝸牛是「陸地上最美的寄居蟹」，我遇見的蝸牛沒有斑斕的色彩，只有素面樸實的外殼。依照過往的記憶，那時空地上的蝸牛大致可分為兩種：小巧玲瓏的與碩大無比的。我常看見牠們並肩而行，且以牠們的爬行速度而言，想必是有什麼生活上的趣聞想和對方分享，可以高談闊論許久，而不索然無味。這使我燃起高昂的興致，想要更近距離觀察牠們。

透過長久的觀察，不論大、小隻的蝸牛都有一個共通點：就是那令我深深作嘔的黏液。雖沒什麼特別之處，但在我眼裡，那就像三、四歲的兒童急欲向父母討糖時所流下的涎，抑或是天真無邪的小朋友，鼻孔間掛著兩道積沉已久的鼻涕，在那裡甩呀甩。

擁有較多的人生閱歷後，我懷念起一道道蝸牛爬行過的痕跡。也許牠們正記錄著自己的足跡，用黏液寫下屬於牠們的歷史。人類何嘗不是如此呢？就像現在的我，每天拿著毛筆或原子筆書寫自己的每日心情點滴，我也正記錄著屬於自身的歷史。自己所開創的歷史不該假手他人，只有自己才知道切身感受，「每日一書」已是我生命中不可或缺的一部分。

我現在不再討厭蝸牛的黏液了，我把它視為蝸牛生命歷程的書寫，我不應輕易浪費生活的每一刻、每一種小確幸。現在的我正記錄著自己生活中的美好。振筆疾書吧！