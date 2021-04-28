到國外旅遊，常有語言不通的窘況，旅客通常的第一反應是用「比手畫腳」來輔助溝通，但是由於文化的差異，有的手勢是不能亂比的。

豎中指，對中國 人來說沒有什麼其他的意義，然而對某些國家來說，這是禁忌！尤其在美國 ，這手勢是一種極其嚴重的侮辱，很不禮貌的粗俗行為，也有挑釁和人身攻擊的意思，所以當你在美國和外國友人交流時，千萬不要隨便伸出中指。

剛來美國時，不知道「比中指」的嚴重性，有一次在機場詢問一位櫃員關於機票問題，那位白人的女櫃員態度忽然變得十分粗暴、無禮，心中十分疑惑，不知道是什麼原因讓她突然生氣？直到有一天在學校用午餐時，和同學白萌天聊天談及，她說不知道為什麼，上午跟一位白人男同學請教功課時，原本一切都很愉快，忽然男同學用很奇怪的眼神看著她，半天不說話，後來用很冷淡、客氣的態度支吾其詞的應答了兩句，藉口還有其他事待辦，就道歉起身離開了。

我也想不通是什麼原因，正好我的學習夥伴、一位白人女同學茱莉路過，邀她來為我們解謎，最初她也不知道為什麼，詢問當時是什麼情況？萌天拿出課本，剛把中指放在書上，茱莉就忍不住笑了，她看看我，再看看萌天，伸出手，把萌天比著中指的那隻手給蓋住了。

茱莉說：「親愛的萌天，以後說話或是要指點什麼事物請用食指，千萬不能用中指。」茱莉很有耐心的解釋：「在美國，對人比中指是很不禮貌的行為，也是罵人的話，會引起糾紛的。」聽了這些話，萌天說她是真的不知道，其實我更吃驚，心想糟了！豎起中指，在台灣 的手語是「哥哥」的意思呀！

曾在台灣學過手語，知道使用「日本手語系」的國家，如：台灣、日本和韓國，我們手語中的「哥哥」是伸出右中指，先觸右頰，然後向上舉；而在美國伸出中指，竟然是罵人的話。突然恍然大悟，原來那天在機場和櫃姐的誤會，是由於我伸出了讓人不愉快的中指。

中國人豎起大拇指的手勢，一般是誇讚的意思，在美國除了稱讚還有搭便車的意思，然而在許多南非州國家、西非、希臘、俄國、薩丁尼亞和義大利南部，這「讚」的手勢，相當於「比中指」的侮辱手勢，跟罵髒話一樣過分。

出國旅遊是件很愉快的事，出門前對不同國家的文化稍加注意，如果不清楚，風俗、民情、習慣，也請不要隨便用手勢來輔助解釋，有時表錯情、會錯意，你以為是表示親切之意，卻可能會引起尷尬、衝突，或是觸犯了該國的風氣、禁忌，輕是因擾，重則災難甚至引來殺身之禍，請千萬慎重！