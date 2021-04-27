人是光著身子來，去時什麼也帶不走，所以老年時倡導人該斷捨離，過簡約生活；人老了，免不了有灰色心理，這包括物質、身體與心靈三層面。

我有一名客戶是大建築師，六十歲前蓋了無數大廈，當然也財富累積。後來不幸太太罹病先逝，手上多了一個雕花瓶子，裡面裝的是愛妻揮手紅塵的一縷塵埃。

他猛一想，當初與夫人一塊做往生計畫，不是買了兩個同款式瓶子嗎？那麼自己遲早是另一枚瓶子。那時他正與過去的事業合夥人訴訟得如火如荼，焦頭爛額地找證據、見最好的律師，非要告倒對方 不可，搞得心急如焚，茶飯不思。那天握著亡妻那梅花瓶子，沉默片刻突然靈光一閃，大笑起來，覺得自己怎麼就這麼傻呀，那個曾經生意上的人，居然讓他騙足了錢，現在又箝制了自己整個生活步調，太不值了！他想透徹了，立馬撤訴。

律師問他何故不告對方？他幽默地說：「因為我發現，有一天我將會是一枚雕花瓶子！」他豁達地快刀斬亂麻，頓感四肢暢快無比。

如何讓暮年過得安心、有情懷，更能自己尊重自已，別等大限到來，任人擺布。首先身體上還健康時要親力為自己實踐：了解最基本健康知識，自量血壓 、血糖，每天適當運動，安排生前信託，寫好遺囑， 甚至銀行退休金 帳戶上的受益人與自己最後的醫療救護方式，都要寫得清清楚楚，免得突然走後，子孫妻女分產紛亂，引起興訟。

現在醫療進步，多種惡疾可以早期測知，所以每年體檢不可錯過。身體病痛是自己的，不可依靠任何人為你安排分擔；人誰無謝世之時，所以健康時要安排好，要照自己心意踏最後一步，別把上述諸事一拖再延，別最後由別人處理，需知就是親人子女，也是照章處理，把病人往醫院一送，有時更牽扯到親情不捨，讓你成了植物人還受夠罪。

心靈上如何救贖，要心如江河寬，看不順眼的事再也不看，討厭的人再也不往來，與誰不再往來，不但不存芥蒂，還要完全祝福對方，樂於成全。至於那些一生都相知相惜的好同學、朋友、親人，要不時保存電郵，噓寒問暖之餘，甚至獨居的老者更該不時互報平安，也許危急時，老友記一通電話，就救你一命也未可知！

好友不需多，真誠窩心的三四位，將來即使到了忘憂河彼岸，也可繼續一同牽手涉水，觀看兩岸風景，所以老年更該豁達開朗。老伴如不幸得了失智 症，照顧他們時也要本著「心益苦，境益閒」之道，他躁動時，你平靜，他一再折騰你時，你笑著包容，告訴自己對方病了。走前，最好家裡整理得清爽，地契、帳戶、遺囑要件，一一告知何處，別讓子孫去翻箱倒櫃探祕，且要常打掃你那些捨不得丟的成年寶貝，斷捨離啊！那可能是他們無關緊要的垃圾。

暮年更要心常存感謝之心，感謝天藍雲白，午後薰風如醉，園裡春有蘭芷，秋有菊桂，更該感謝自己吃得下睡得著，有思想，有情懷，還可笑看明月秋霜，不受任何心債，兒孫自有兒孫福，他們的人生何必要我為他做主。

有時真要笑那些太有錢而不知回饋社會的人，多大的拖累啊，家產爭得人仰馬翻，永不得最後安寧。我一生最愛小動物，可憐牠們不會說話，我對牠們十分悲憫，所以將來的所有一切，都捐給牠們，外子永遠善解人意，舉雙手贊成哩！