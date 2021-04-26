每位祖母都曾希望自己能像一位瑪麗保母(Marry Poppings)，適時地撐著傘降臨在混亂不堪的家務中，輕鬆地收拾一切，馴服了貓狗，在孫子輩仰慕的眼神中，哼著歌，翩然去來。

巧逢六十年巡迴一次的庚子，各地災情與疫情 起舞，托兒中心休業，充當瑪麗保母的爺爺奶奶得戴上手套、口罩，處處消毒，防護加隔離，既唱不了，也飛不得。在有限的時空下，每次得到准許證穿過海灣大橋去探望孫女時，都有種被寵幸的興奮感。

小孫女不滿一歲時就用笑容擄獲了我們，家中那位爺爺原本是極端注重身分、講究尊卑的，卻也屈服在她的嬌嗔之下，不得不向現實妥協。

終於，盼著她危顛顛地站直了身子，像小老師般唸著冰箱上的字母磁鐵，彷彿只有她才知道如何發正確的音，硬是把W唸成「阿不答」，還能理直氣壯地要求大家覆誦，像充了氣的螃蟹擋著冰箱考發音。

她喜歡學媳婦作家事，有模有樣地擺上茶具，敬茶，不時還收理小廚房，貼心地替爺爺套上拖鞋，但一轉身又弄翻了一切。我們成了她的忠實觀眾，陪著她扮大人，跟著她一起跌進玩具屋中。疫情當下，她創造了一個顛倒是非黑白的奇境，把我們逗得團團轉。這一年，好奇和搗蛋連續上場，家中無大事，只等小鬼作怪，一轉眼，洗衣簍子成了搖籃，藥膏當作牙膏，口紅被塞進充電槽！

在她的世界裡，形狀、口號、鼓掌都是行頭，隨時可以編出一個小舞台，然後自得其樂地欣賞自己的傑作。對於數字，她還有一套詮釋，坐在滑梯上，等著大夥喊「一、二、三」，然後像明星般溜下來，還得鼓掌才起身。她的聯想力隨著形狀而激發，只要是斜坡，她都會蹲下預備滑溜，期待著口號，爺奶得配合她想像力助她溜下坡。

我們常想著去教她一些規矩，她卻總有一套自成的理論。每一步動作都是有意義的戲碼，雖然都是模仿，卻自成一格；她剛學會了刷牙，三不五時地跑進浴室，一會兒學媽媽拍臉，一會兒學爸爸刮鬍子，把家人的洗漱全演練了一遍。然後擼起袖口，得意地露出溼透的手臂，一副辦完了正事的模樣，卻是心滿意足地玩了半天水花。

在她世界中，瑪麗天使 是聽命的小保母，飛天傘是她的玩具，而百寶箱裡則是她的道具。春寒料峭中，全家人帶著她走訪舊金山 公園，瑪麗保母只得靜候！這回，我們才領悟那把傘的作用 : 「呼之即來，揮之即去。」