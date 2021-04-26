養寵物議題在我們家很多年前討論過，那年我女兒高中畢業時SAT考了滿分，答應要有所獎勵，她的要求是養一隻狗。我首先持反對意見，總覺得沒事找事做，只是我在家庭民主表決時占少數，於是花了幾百塊錢領養了一隻。

動物是常見的過敏 源之一，帶狗去別人家做客之前，總要先問人家是否歡迎寵物做客，以及會不會寵物過敏之類的問題。十幾年過去，我女兒已醫學院畢業，結婚有了自己的家庭。先前的那只狗已年老過世，但她家卻添口添丁，多了兩隻狗，一個娃。

學者研究發現，在農場長大的兒童過敏和哮喘的發生率非常低，這是由於農場的環境他們經常接觸土壤中存在的微生物所致。美國 約翰霍普金斯大學兒童中心過敏與免疫學羅伯特‧伍德(Robert Wood)教授指出：初次接觸的時間可能很關鍵， 新生兒第一年接觸某些細菌和寵物皮屑之類的過敏源，可能在刺激和訓練嬰兒免疫系統形成了許多免疫反應，從而增加了身體抵抗力。這樣看來，讓幼兒早早多接觸各種環境，對增強免疫力 受益良多。

瑞士日內瓦大學醫院的菲利普‧艾根曼(Philippe Eigenmann)教授還把實驗室出生四個星期以後的小老鼠，搬家到鄉下農場牛棚裡與農場本地的老鼠做對比實驗，進一步證明了農場土生土長的老鼠具有更強的免疫力。艾根曼教授還發現，懷孕期間在動物棚工作過的農婦孩子，過敏問題就更少了。

現在不論是城市還是鄉村，環境衛生都有很大的改善，這是社會的進步。然而，艾根曼教授認為，改善的衛生狀況已從很大程度上消除了日常生活中的傳染病，但是這種進步也有個缺點：過敏症的數量正在穩定增長。如果免疫系統沒有接觸過細菌、病毒和蠕蟲，那麼當遇到花粉等這些無害的物質時，人體都可能產生過度的不良反應。

不管你是否喜歡寵物，讓小孩擁抱大自然總是對的，很多老舊根深蒂固的育兒觀念已被年輕一代打破了。我外孫女出生之後，大冷天遛狗時也要把娃背出去走走吹吹寒風，下大雪也要把她放在雪地裡坐坐。前幾年春節洋女婿到中國過年，大家都擔心他穿著單薄會不會太冷？他笑笑說，他是芝加哥出生的不怕冷。

因為今年疫情的關係，女兒一家周末就帶著一大家人，去人少的地方登山、海邊戲水，感受大自然的萬物生態。因為大人要工作，小外孫女不到三個月白天就送到托兒所，睡覺也不用被子蓋肚子，仰天就睡，從小習慣了，也就不會著涼生病。以我們小時候的經驗，一不蓋肚子，幾乎肯定要著涼生病，即使是夏天，也要拿個小毯子蓋住肚子；但在美國外孫女從小就沒蓋，也沒著涼的問題。

很多不同的觀念一時說不明白，科學就歸學者們去研究，文化就不要太多爭執計較優劣，弄清道理，入鄉隨俗吧。