我每日健走的路線都是從我家走個五分鐘，進入一個封閉式住宅小區，沿著它最外圍的路走。自從那件事故之後，在天黑之前我就會結束當天的健走活動。

有一天，我如常帶著耳機邊走邊聽歌。走著走著，就在我快經過某一間房子的門口，一個身高約五尺八九的男子站在他家的車庫底下，高舉雙手，大動作地不斷扭動著下半身。聽不到任何音樂從他那裡傳出，但他手腳有節奏的擺動，類似跳著電臀舞，他的某隻手似乎是放在褲襠前的位置，有人這樣運動的嗎？腦海一下子浮現小時候遇見的怪叔叔，突然從暗處跳出來獻寶，把人嚇得心臟都要停止跳動的畫面！

我一步都沒敢停下，假裝什麼都沒有看見，繼續往前走。心跳一下子加速，腳下不覺加快步伐，健走幾乎要成為慢跑了。走了一兩分鐘，慢慢冷靜下來，那個男子穿著白色長袖衣，配一條淺色牛仔褲，他在幹什麼呢？我很想搞清楚狀況，於是我決定走回頭。

這一回，我沿著同一條馬路的另一排房子走，跟他隔了一條馬路的距離。剛才我太慌張了，不是很肯定他住在哪一間房子。

越靠近那幾間房子，我越緊張，因為天幾乎全暗下來了。越走越近，我再次看到那白色的身影。他還站在同樣的位置用力地擺動他的身軀，我沒有膽量停下腳步，甚至企圖走得更快，很害怕他衝過馬路而靠近我。

就在我走到他家對門的門口時，毫無預警地，外牆上的燈突然亮了！我整個人被突如其來的燈光嚇到，感覺有人突然出現在我的背後，回頭一看，一個黑影緊隨著我，再看仔細，噓！原來是我自己的影子。那燈是因為感應到人影兒而自動亮起。那一刻我已膽裂魂飛，我不敢再回頭，撐著快發軟的雙腿，直奔小區的門口。

事發後第二天，我又進去那個小區。為了克服內心的恐懼，我再次鼓起勇氣走過那一間房子，車道上沒有停泊任何車子。雖然如此，我這隻驚弓之鳥經過他的房子三次，三次都不敢真正從他家門口經過，故意過了馬路走街道的另一邊。就在我一離開小區，打算走回家之際，相隔一條繁忙的大馬路，白衣牛仔獨自在路邊走著，從他的裝扮和身材，確定是他。他走走停停，不時彎腰從地上撿起什麼，走路腳步浮浮的，像喝醉酒或嗑藥似的。

到了第三、第四天，他家門口皆沒人沒車，讓人懷疑那天不曾發生過什麼，我好像不那麼害怕了。在第五天，我卻在小區的大門口撞見了他！兩人一照面，他給了我一個和善的笑，殊不知那一刻，我的心急速地咚咚咚打起鼓。他還是那一身藍白色裝扮，腳步蹣跚，自己跟自己說著話。繼續走了幾分鐘，腦子不停地分析他的種種情況；慢慢地，我鎮靜下來，感覺沒有那麼緊張了。

現在我每次走過他的家還是會多看兩眼。假如那起事件是杯弓蛇影，我應該是沒有機會去確認那是弓或蛇；但我實在沒有理由為了無法證實的事情放棄運動的自由，要是真的無法釋懷，我非得從他家門前經過嗎？最近有關亞裔 被仇視的新聞頻頻傳來，有些朋友連門都不敢出了。自我保護的安全意識要有，但是也不要太過庸人自擾、草木皆兵。別想太多了，健走去！