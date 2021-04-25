紐約 二月的幾場大雪，積雪難化，覆蓋大地良久，淡淡的三月天，終於後院草地上的凍原，還它本色。經過嚴冬霜雪的摧殘，我抱著視察災情的心情，到後院逐一審視，無花果樹還是一叢枯枝；沿籬笆生長的灌木，如春末夏初怒放時總陣陣飄香的金銀花，也未嶄露綠芽；攔腰砍斷的兩棵大樹，只剩粗腰的枯木；工具儲藏室頂上爬滿的藤子還是一片枯黃，放眼望去，我的後院了無生機。

突然，左鄰牆角去年春天種的幾棵倒栽蔥，讓我眼睛一亮，它們挺直的翠綠腰桿，彷彿在歡迎春神的來臨。「桃李無言一再風，黃鸝惟見綠蔥蔥」，會想起種蔥，也是情非得已，炒菜不可或缺的青蔥，中國超市為了促銷，老是三把一起賣，我一個人吃不了那麼多，下場總是丟的比吃的多。從網上知道倒栽蔥很容易活，我如法炮製，果然全壘打，自此，炒菜需要放蔥，只要信步走到後院，就可採「蔥」東籬下了。

再看右鄰的角落，春韭也探出頭來，真不愧「天生麗質性尤堅，劫後重生秀貌妍，隱跡草叢承雨露，紮根瘠土忍風寒」。記得我們三十多年前剛搬來不久，住在長島 的同事就趁到法拉盛 之便，給我挖了幾叢自家種的韭菜，年復一年，親眼見證了「韭菜根肥長勢旺，千刀割後還生長」。

有道是蔥韭一家，想來皆因它們逆來順受，隨遇而安，「猶似烘爐滅又燒，生生不息真自豪」，耳邊彷佛響起「梅花」末了的歌詞：「冰雪風雨它都不怕，它是我的『蔥』花」。

根據「適者生存，不適者淘汰」的潛規則，新冠疫情肆虐下，多少生命喪失了，有人雖然沒有罹病，卻因避疫被困在家，而得了憂鬱症；也有人藉此機會，上網學習，培養出新的嗜好，兩者孰優孰劣？高下立判，何需贅言？