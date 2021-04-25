我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

春暖蔥先知

懷鄉

紐約二月的幾場大雪，積雪難化，覆蓋大地良久，淡淡的三月天，終於後院草地上的凍原，還它本色。經過嚴冬霜雪的摧殘，我抱著視察災情的心情，到後院逐一審視，無花果樹還是一叢枯枝；沿籬笆生長的灌木，如春末夏初怒放時總陣陣飄香的金銀花，也未嶄露綠芽；攔腰砍斷的兩棵大樹，只剩粗腰的枯木；工具儲藏室頂上爬滿的藤子還是一片枯黃，放眼望去，我的後院了無生機。

突然，左鄰牆角去年春天種的幾棵倒栽蔥，讓我眼睛一亮，它們挺直的翠綠腰桿，彷彿在歡迎春神的來臨。「桃李無言一再風，黃鸝惟見綠蔥蔥」，會想起種蔥，也是情非得已，炒菜不可或缺的青蔥，中國超市為了促銷，老是三把一起賣，我一個人吃不了那麼多，下場總是丟的比吃的多。從網上知道倒栽蔥很容易活，我如法炮製，果然全壘打，自此，炒菜需要放蔥，只要信步走到後院，就可採「蔥」東籬下了。

再看右鄰的角落，春韭也探出頭來，真不愧「天生麗質性尤堅，劫後重生秀貌妍，隱跡草叢承雨露，紮根瘠土忍風寒」。記得我們三十多年前剛搬來不久，住在長島的同事就趁到法拉盛之便，給我挖了幾叢自家種的韭菜，年復一年，親眼見證了「韭菜根肥長勢旺，千刀割後還生長」。

有道是蔥韭一家，想來皆因它們逆來順受，隨遇而安，「猶似烘爐滅又燒，生生不息真自豪」，耳邊彷佛響起「梅花」末了的歌詞：「冰雪風雨它都不怕，它是我的『蔥』花」。

根據「適者生存，不適者淘汰」的潛規則，新冠疫情肆虐下，多少生命喪失了，有人雖然沒有罹病，卻因避疫被困在家，而得了憂鬱症；也有人藉此機會，上網學習，培養出新的嗜好，兩者孰優孰劣？高下立判，何需贅言？

長島 紐約 法拉盛

上一則

閒說竹筴魚

下一則

《老照片說故事》建國六○年紀念章

延伸閱讀

得獎作品／戰勝疫情，堅強面對

得獎作品／戰勝疫情，堅強面對
好康報你知

好康報你知
好康報您知

好康報您知
只是打蚊子…Apple Watch警告「跌得很嚴重」笑翻全網

只是打蚊子…Apple Watch警告「跌得很嚴重」笑翻全網

熱門新聞

倩華∕圖

壓傷的蘆葦（上）

2021-04-24 03:02

何日再相逢

2021-04-17 02:00

嫁女兒的心情

2021-04-18 03:02

幸福啊！麻煩

2021-04-19 03:02
達姆∕圖

一起闖禍的老友

2021-04-18 03:01

我的晚年夢

2021-04-17 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危