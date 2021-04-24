近日我被腿疾所苦，先是髂脛束症候群，後來膝蓋內側也開始錐心刺骨之痛，需拄著拐杖行走。醫生診斷可能是膝蓋半月板出問題，需做MRI（核磁共振）以確定病因。

那日我做完MRI等著拿碟片時已是午餐時間，索性與外子先去用餐，再回到診所拿碟片；就在我拄著拐杖慢慢轉身離開時，感覺到背後有人站起來為我開門，頓生感激之情，心想行動不便者外出時總格外受到照顧。

但當我看清楚為我開門的這位女士，她的左手肘至手掌間包紮得嚴實並掛著吊帶，我感動不已，她也是病患，卻熱心地為我這行動不便者開門，我甚為感謝，走到她面前向她深深一鞠躬，不僅感謝她對我的幫助，更感動於她以病患的身分幫助她認為更需幫助的人。

就在我向她行鞠躬禮時，我見到她露在短褲外的小腿是健康的古銅色，我想她定是位常在室外工作又熱心助人之人，她雖傷了左手，仍以右手為我開門，我更不該因自身病痛而自怨自艾。

離開診所後，我與外子同去大賣場購物，感謝商場對行動不便者的照顧，幾乎每個大商場都有電動購物車。本地超市或商場的店面都十分廣闊，貨架與貨架間距離也很寬大，我以往從未開過電動購物車，自腿傷後才開始使用這種購物車，駕駛起來非常容易操作，選購的貨品可放在前方大鐵籃框中，大件物品也夠放；尤其難得的是，顧客可在購物後將此電動車 直接開到停車場，再將所購之物裝車，用完的電動車不用送回商場，只需關閉電源停在停車場的空位上，自會有工作人員來收車。

自疫情 以來，我們總會買幾箱飲水存用，前陣子風雪肆虐後本州仍有多處停水，我們存飲水的工作更不敢鬆懈。外子多年前因摔倒而傷及椎間盤，近年來更因嚴重的膝關節炎而不良於行，如今我也行動不便，採買結束後，兩人各駕駛一輛電動購物車緩緩向停車場駛去。外子比我先到達，遂以遙控鑰匙打開後車箱，我跟隨在後，只見一位男士停下來與外子說話，我見他頭髮全白，口罩外的鬍鬚也與髮色相呼應，心想他必是也需要電動購物車，遇到我們就可先使用了。誰知我錯了，原來這位看來年紀不輕的男士，是要幫助外子搬水到車中，又是一位讓我感動的善心人。

自腿傷後，我格外感受到被善心人士照顧的溫暖，除不相識的路人外，我的好鄰居更讓我感動。他看我拄著拐杖推垃圾桶，就默默幫我將被清理後的垃圾桶推回後院，我向他道謝時，他索性對我說，以後推垃圾桶時叫他一聲，由他負責。更讓我訝異的是，他也是「髂脛束症候群」患者，只是經治療後目前已無大礙。

自幼受到「助人為快樂之本」教育 的薰陶，我也樂於助人，但還未能達到以上這幾位的境界。受到這幾位善心人士的啟發，我在心中思量著，人難免有病痛或磨難，但無論如何都不該抱怨、洩氣，並應盡個人所能去幫助更需要幫助之人。