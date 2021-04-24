受到疫情 的洗禮，相信每個人廚藝都有提升，由於疫情嚴峻，原本不想或不愛進廚房的人，時勢造英雄，也得捲起袖子做羮湯。

不禁讓我想起在台的鄰居小燕子，她是個朝九晚五的上班族，自從買進新房後，家裡的廚房幾乎未曾開過伙，只是用來燒燒開水，偶爾煮煮餃子。據她所言，因家中人口少，女兒北上唸大學，平常只有她和老公兩人，煮個三餐光是水、瓦斯和時間都很不划算，也懼怕清除油垢，而且下班後已很疲勞，長期以來都是外食族。

我造訪過她家，果然廚房裡完整如新，沒有一點油垢的痕跡，可見她從未烹飪。然而在去年三月，由於新冠病毒來襲，才讓她改變思維，再怎麼辛勞也得自己動手做飯。

她曾告訴我，她老公很期待她能在假日時，燒上幾道簡單的家常菜餚，但對一向不擅廚藝的她的確是一門大學問，也是項很大的考驗。因此她認真上網觀看美食 。自從她踏入廚房後，感觸最深的就是在炎熱的夏天裡，在瓦斯熊熊火焰下汗流浹背做菜，真是不簡單。老公很體諒她，事先會準備好椅子、電風扇，好讓她輕鬆涼快展現廚藝。

之後她對烹飪逐漸產生了興趣，從最簡單的麵食學起，即使還在嘗試階段做出的菜餚，她自覺口味普通，但老公卻吃得津津有味，一口接一口，其實她心裡知道這是老公對她的捧場，也看得出老公吃的是她的那份誠意和信心，以及在家的自在輕鬆和諧的氛圍。信心和鼓勵是她最大的原動力，更激起了她努力不懈的研究菜色，之後她和老公終於改變外食的習慣，這也是生活上的一種樂趣和享受。

她已歷經一年多的自烹，也體驗到自己動手煮不但經濟實惠，吃了也心安，對自己以往的貪懶很愧對老公。

真想不到，如今的小燕子不但會燒上一手好菜，也利用假日做出很多好吃的甜食分享給鄰居們，鄰居們都很驚奇她居然成功做起了鳳梨酥，不但外皮酥脆，入口即化，還有蛋黃的濃濃香氣，令大家讚不絕口。幾位鄰居口徑一致，最鍾愛她做的鳳梨酥；冬天時，她會做熱騰騰軟Ｑ的燒麻糬，讓大家暖心又暖胃，聽得我垂涎三尺。希望美國 疫情快快結束，好讓我返台與大家一起品嘗。

再說我女兒對烹飪一向陌生，覺得光是洗菜切菜就得花費很多時間，總是我這老媽一手包辦，她可真是個名副其實的茶來伸手，飯來張口。女兒也因疫情失業幾個月，閒閒在家無事做，趁這段期間上網學習，再加上我這老媽在旁指引，讓她吸收不少烹飪的技巧，也開啟了她另一方面的本能，如今已會料理簡單的家常菜了。

女兒最擅長的拿手點心，就是麵粉類製成的蔥油餅、韭菜盒子和肉包，尤其是韭菜盒子皮Ｑ、內餡鮮美多汁，芳香四溢，令我愛不釋手，我們總是百吃不厭。如今她已能獨當一面，駕輕就熟，做出色香味俱全的菜餚。平常除了上班，每逢假日她會自告奮勇煮好午、晚餐，落得我這個老媽不但輕鬆也很窩心。

其實烹飪並不難，只要肯下功夫，耐心學習，真正步入軌道後就能做出美味的佳餚，得到家人的肯定鼓勵與讃賞，更能增添自己的信心和成就，不愧是時勢造英雄啊！何妨不自己動手做呢？