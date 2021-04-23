出外幾個月回家，花圃裡雜草叢生，面對這生生不息的天敵，怒火中燒，必除之而後快。正在地裡奮力拔草，對街的葆拉看見我猶如久別親人，急步過來與我問好。我倆又像以前那樣，站在我家車道上聊好一陣子。

葆拉講到她九十多歲的老媽最終還是住進養老院 了，她那個不爭氣的兄弟把老媽的房子賤賣，她丈夫瑞奇的媽媽一百歲生日正好在疫情 期間，他們一家和瑞奇的兄弟姐妹為老人舉辦了一場一百多人參加、別開生面的線上生日祝福。

最後她說，瑪麗亞有新男朋友了，我追求八卦細節的胃口馬上被吊得高高的。瑪麗亞是與我隔一家的鄰居。葆拉說一年前，瑪麗亞去參加了她高中畢業紀念聚會，我馬上在腦中做了一個簡單的算術，近八十高齡的人，高中畢業大約是六十多年前，那恐怕是一場「訪舊半為鬼」 的情景吧。這個年齡、這種聚會真是難得，意義不凡呢！讓瑪麗亞意外驚喜的是，她高中相戀的甜心皮特也來了，更意味深長的是，皮特當時處於單身。

兩個少年情侶在人生的初期相遇相愛，分手後各自朝著不同方向，攜手不同的伴侶走了大半人生，然後在將近人生的盡頭又面對面了。兩個人又都恰好單身，往日的情感頻頻召喚，迅速舊情復燃。轉了一圈回到原地，好奇妙、蜿蜒曲折的人生軌跡。

瑪麗亞十幾年前喪偶後，在老年交誼舞俱樂部認識弗蘭克，結為夫妻。搬到這個社區時，瑪麗亞與弗蘭克已在此住了好幾年。婦唱夫隨，瑪麗亞有點強勢，但弗蘭克總是遷就她。但一年多前，弗蘭克出現認知障礙，弗蘭克不願拖累瑪麗亞，主動要求離婚。離婚後弗蘭克被兒子領走，瑪麗亞恢復單身。

據葆拉說，皮特對瑪麗亞是言聽計從，呵護有加。兩人舊情復燃不久，皮特就搬到瑪麗亞家，有愛情滋潤的瑪麗亞每天都喜笑顏開。瑪麗亞有時還撒點小嬌，跟皮特發嗲，皮特總及時響應。我腦補了一下，滿臉皺紋，肥胖 臃腫的瑪麗亞一臉少女的嬌羞，旁邊是皮特一臉寵溺的神色，想想都覺得這個畫面好可愛！祝福瑪麗亞與皮特再續前緣，終於牽手青梅竹馬，人生不留遺憾。