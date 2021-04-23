前幾天的淩晨三點多，突發的胸悶使我驚醒，妻子連夜打電話聯繫醫生。陳醫生診斷後，除了開出藥物救心丹，隨身攜帶以備復發救急外，還要我盡快安排專項心臟壓力測試，確診病情。

並介紹了兩種測試方法讓我選擇：一種是在跑步機上跑步，透過調整運動強度及速度來改變壓力的大小的物理測試，一種是通過靜脈輸送壓力測試掃描所需的放射性同位素，被心肌細胞吸收的藥物測試。我年長體衰，自然選擇了後者。

陽春三月，江南草長。早上九點半，我遵醫囑，提前一天不喝咖啡和茶，如約來到社區醫院。我不懂英語，會英語的妻子被擋在測試室門外，醫院安排了一個剛畢業的大學生，給我作翻譯。一位執業卅五年的女主治醫生和兩名助手為我測試。

女主治醫生仔細地詢問了我發病的經過和家庭病史，詳細地介紹了今天測試的全部內容和過程，突出重點說：「在打入輻射藥後，您會呼吸沉重、頭昏、出汗、心臟跳動快和腳沉，但不會感到任何明顯的疼痛或痛苦。在整個過程中，您的心電圖將受到監控，以便我們可以查看您是否到達了您的心電圖最大心率（MHR）。」

我是一個醫療知識白丁，但輻射兩個字仍觸碰了我的神經。經驗豐富的主治醫生治病又治心，她言簡意賅地說，她只把輻射送到成像需要的地方，不會擴散到其他器官，並能通過腎臟排泄，不會傷害健康。最後還說：「你看我經常給患者打輻射針都沒有受影響嘛！」她的暖心話，讓我打消了顧慮，放下包袱，輕裝上陣，接受檢測 。

主治醫生首先給我打了第一針，喝完一大杯水，觀察半小時後，我雙手舉過頭頂，平躺在活動床上，被送入檢測艙。助理醫師開始為我胸部左右掃描拍片。接下來，主任醫師來注射第二針，並關切地說，二十秒後便有反應。果然，頭暈、胸悶、腳沉，彷彿在作攀爬山頂的劇烈運動。主任醫師看到我呼吸困難，及時提醒我摘下口罩，張大口深呼吸。

很快身體各種不適症狀慢慢開始消失，就像是攀頂後下坡逐步恢復正常。主治醫生遞上一杯溫水、茶和半包薯片，叮囑我這也是檢測的內容。

在我休息了半小時後，助理醫師又把我推進檢測艙，拍下激烈運動後的照片，用於比對運動前的心臟壓力情況，至此，整整兩小時的壓力測試才順利結束。主治醫生告訴我，兩天後，檢測報告會發給我的家庭醫生陳醫生。

通過測試，我感慨良多：除了美國 醫療設備先進，並由匹茲堡大學的心臟病 學家紮希德發明了一種將輻射直接送到心臟的先進方法，避免了輻射肝臟、肺和腸道等器官，除了獲得更高的圖像質量和消除了病患對輻射的恐懼外，德藝雙馨的醫生像對待親人一般，對病人春風化雨的人為關懷，讓我永存記憶。