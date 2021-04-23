美式心臟壓力測試
前幾天的淩晨三點多，突發的胸悶使我驚醒，妻子連夜打電話聯繫醫生。陳醫生診斷後，除了開出藥物救心丹，隨身攜帶以備復發救急外，還要我盡快安排專項心臟壓力測試，確診病情。
並介紹了兩種測試方法讓我選擇：一種是在跑步機上跑步，透過調整運動強度及速度來改變壓力的大小的物理測試，一種是通過靜脈輸送壓力測試掃描所需的放射性同位素，被心肌細胞吸收的藥物測試。我年長體衰，自然選擇了後者。
陽春三月，江南草長。早上九點半，我遵醫囑，提前一天不喝咖啡和茶，如約來到社區醫院。我不懂英語，會英語的妻子被擋在測試室門外，醫院安排了一個剛畢業的大學生，給我作翻譯。一位執業卅五年的女主治醫生和兩名助手為我測試。
女主治醫生仔細地詢問了我發病的經過和家庭病史，詳細地介紹了今天測試的全部內容和過程，突出重點說：「在打入輻射藥後，您會呼吸沉重、頭昏、出汗、心臟跳動快和腳沉，但不會感到任何明顯的疼痛或痛苦。在整個過程中，您的心電圖將受到監控，以便我們可以查看您是否到達了您的心電圖最大心率（MHR）。」
我是一個醫療知識白丁，但輻射兩個字仍觸碰了我的神經。經驗豐富的主治醫生治病又治心，她言簡意賅地說，她只把輻射送到成像需要的地方，不會擴散到其他器官，並能通過腎臟排泄，不會傷害健康。最後還說：「你看我經常給患者打輻射針都沒有受影響嘛！」她的暖心話，讓我打消了顧慮，放下包袱，輕裝上陣，接受檢測。
主治醫生首先給我打了第一針，喝完一大杯水，觀察半小時後，我雙手舉過頭頂，平躺在活動床上，被送入檢測艙。助理醫師開始為我胸部左右掃描拍片。接下來，主任醫師來注射第二針，並關切地說，二十秒後便有反應。果然，頭暈、胸悶、腳沉，彷彿在作攀爬山頂的劇烈運動。主任醫師看到我呼吸困難，及時提醒我摘下口罩，張大口深呼吸。
很快身體各種不適症狀慢慢開始消失，就像是攀頂後下坡逐步恢復正常。主治醫生遞上一杯溫水、茶和半包薯片，叮囑我這也是檢測的內容。
在我休息了半小時後，助理醫師又把我推進檢測艙，拍下激烈運動後的照片，用於比對運動前的心臟壓力情況，至此，整整兩小時的壓力測試才順利結束。主治醫生告訴我，兩天後，檢測報告會發給我的家庭醫生陳醫生。
通過測試，我感慨良多：除了美國醫療設備先進，並由匹茲堡大學的心臟病學家紮希德發明了一種將輻射直接送到心臟的先進方法，避免了輻射肝臟、肺和腸道等器官，除了獲得更高的圖像質量和消除了病患對輻射的恐懼外，德藝雙馨的醫生像對待親人一般，對病人春風化雨的人為關懷，讓我永存記憶。
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