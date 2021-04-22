靠近門口的郵箱下面放著兩個包裝完整的大紙箱，最上面還貼著一張用工整的英文寫好的紙條：「郵差先生，請將這些物品寄走，謝謝你！」那是我外甥女琳琳又一次的發貨記錄。

讀十年級的琳琳去年暑假因疫情宅在家，無意中與同學聊天談到在一個網站可以自由買賣東西，她很有興趣，進去網站瀏覽了一下，發現裡面的內容五花八門，甚至有些她認為是垃圾的東西居然也有人放上去拍賣。她靈機一動，想到她曾追捧過一些明星，買了限量版CD、海報、閃卡、紀念品等等，現在都被她束之高閣，倒不如試試拿去賣，一則清理垃圾，二則可以將之前花去的錢多少賺點回來。

說做就做，她翻出那些曾經的寶貝，認真為每個物品拍照並寫上簡單的介紹和價格，再發送到那個網站。這邊才發上去不到幾秒，很快就有人認購了一張閃卡，欣喜的她按照網站的發貨步驟，先開設一個帳戶，客戶將錢匯到帳戶裡，接著她將客戶的資料打好貼在信封上，然後放在門口的信箱等郵差送信的時候順便拿走。如此順利完成了第一筆交易，她還有點不相信。

嘗到甜頭之後，她陸續清理所有庫存，從中發現這是一個很好的商機。機靈的她與一位好朋友合作，請對方在中國 的親戚為她們採購一些熱銷的小商品寄過來美國 ，她們就在這裡發貨。除了美國的市場，她發現中國也是一個大市場，因為很多人也求購一些只在美國發行的限量版物品，從善如流的她不介意將觸角伸到不同地域，於是她在中美之間的郵寄互動不亦樂乎。

不過買賣過程中偶爾也會有一些狀況出現，有時候她寄出去的信件卻被打了回票，原來忘了貼郵票或者有時沒貼夠郵資；偶爾寄出去的貨品又被客人退了回來；或者她定的價格卻被客人壓低了很多才成交；有時又要冒著貨物逾期會被罰款的風險……，每一次都有驚無險，讓她的心臟的承受力越來越強大，應對方法也愈發遊刃有餘。

當然，在這個網絡生意過程中，也是一人得道雞犬升天。除了一些簡單的信件郵寄她可以單獨完成以外，遇上整箱大件的物品，纖瘦的她根本搬不動，她的媽媽只能義不容辭加入精心打包、確保發貨順利的行列，免不了一番折騰。有時我也要做義工開車陪她去遠處取快遞，她待寄的東西堆滿院子，又買了很多需要打包裝箱用的材料，加上郵局送來一大堆免費箱子，再多空間也不夠用。

幸好她是一個很有分寸的人，正常學習時間不會落下功課，在忙完學習後，空餘之時或在周末才接訂單寄貨出去，盡量達到學習和做生意兩不誤。

看著她頻頻發貨的密度，我跟她開玩笑：「琳琳，妳賺了那麼多錢怎麼花呀？」她媽媽在旁打臉：「那些錢還不夠補貼她之前買東西的費用！」而她煞有介事地說：「我要賺夠錢買一部車。」十六歲的她剛好可以去考駕照 了，期望她的駕照和新車可以同時擁有。

年紀不大的她有如此靈活的生意頭腦，除了拜網路四通八達所賜以外，她的眼光和韌性也是可圈可點，希望將來她大學選修經濟學，今天的經歷可以讓她將來的人生有更多的本錢。千里之行始於足下，雖則是小小的生意，但這不僅僅是賺錢還學會了很多書本上沒有的東西，果然孺子可教也。