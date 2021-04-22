圖╱曾源遠

架子上最裡頭有一把紫砂壺，是多年前一位同窗嵐送的。

當時，嵐鄭重其事地對我說：「這是一把手工做的宜興紫砂壺。」我聽了就知道要好好地保存它。日移星轉，清風動簾，我拿出這壺，想到這許多年來為生活奔波，東遷西搬，竟然只用它泡過一次茶，真是對不起它。我來日只會漸短，應該為它找個新主人。

好友珍跟我們多年相識，而且夫婦倆都熱愛生活的藝術，是理想的交託人。珍聽我說是一把好茶壺，就說她和先生都愛品茗，並很高興地要接收。我很快地把壺和蓋分別包好，提著口袋就開車往珍家跑。

開到半路，忽然覺得那壺在幽怨地說：「我在角落裡等了你那麼多年，你從來也沒好好看過我一眼，現在又急匆匆地要把我送走，嗚！」我越想越歉疚，就調轉車頭，回家了。

宜興因地質特殊，附近的陶土帶著一抹紫暈，燒出的陶器色澤富貴端寧，與眾不同，受到許多人的青睞。用這土做出的茶壺，因為泡出的茶香醇無比，味道雋永，一般就叫它「紫砂壺」；又由於師傅精心設計，造型高貴典雅，多年來已成為許多人蒐集的寶貝。

我這把深陶色的壺，壺身扁圓，像一隻南瓜。從壺嘴到把手長約八吋，壺身直徑大約五吋，可容半升的茶水。因為龍氣環繞壺子，可以說是一把「龍紋紫砂壺」。

壺身正面，浮雕著一隻暴睛龍的前身，牠面額上的龍髮向後直竄，兩撇長長的龍鬚像寫八字，看來是一隻高齡的老龍。老龍一面噴吐水沫，左爪還蓄勢待發，很是精神；壺身背面，是龍翼、龍尾，和攪出的的大小泡沫。壺底是六片花瓣，像雞蛋 花一樣，從中心婉轉伸展到壺身，盤成捲雲花樣。

壺的把手是半月形的龍脊，兩邊散排著龍麟；壺嘴圓潤，是微微彎曲的錐形。

這把壺最特別的設計是它的壺蓋。圓蓋的拿手是一對祥雲，蓋身三維中空，透氣孔是一個可以活動的龍頭：暴眼、噴鼻、方牙，樣樣俱全。那中空小廂應該是為了絕緣保溫：把龍頭轉向壺把手，斟茶時壺蓋還是封密的；若把龍頭朝壺嘴擺，那麼在斟茶時，小龍頭會順勢伸出，吞雲吐霧；更傾斜時，小龍還會吐出細舌，真是精巧可喜。

壺蓋裡面打了一方印章，從上到下看來應該有四個字，但可辨識的只有中間兩字：「惠英」。我上網查了一下，認為它有可能是跟「儲惠英窯」有關的作品。

這壺的質材細密，手工精緻，但是在把手旁邊卻有一個芝麻大小的藍點，這也許是它的瑕疵，但我寧願把它當作是一顆美人痣。

壺啊，壺啊！這些年來，我把你束之高閣，並不是我不惜你，只因那把你送給我的人，早已像斷了線的風箏，還帶走了青春的歡笑和夢想，睹物思人，情何以堪，我也有我的苦處啊！如今我為你作文，將你名揚四海，我還幫你找到有緣的好主人，從此你日日有人呵護，不會再覺得孤單，你好好地去吧！