從小到大我一直沒胖過，上了高中女校，正值青春年華的我相當注重外表，體重更是關注重點；到了高二暑假，不知是升學 壓力過大還是生長激素過猛，我突然間胖到五十四公斤，遠比我的體重平均值四十六公斤遠遠多了九公斤。我每天照著鏡子，非常厭惡鏡中人。

我開始節食，東西吃得非常少，期望能在嚴謹控管下恢復到平常狀態。父母看我這樣子非常擔心，說：「你這樣很正常，很漂亮啊！」他們認為健康重於一切，何況在他們眼裡，唯一的女兒不論身材如何，都是美如天仙。

上了大學後，體重回到四十六，直到懷第一胎時才一路往上飆；生下第二胎後，體重很神奇地回復到當年很介意的五十四公斤，至此一直沒有變過，更神奇的是，我竟然不在意，或許是人生角色從少女變成少婦，又變成媽媽了吧。

大兒子生性喜歡美食，也喜歡烹飪，高中時特別選修了一門烹飪課，他說這樣大學在外才有求生技能。記得公婆第一次來美國 ，帶他們去採蘋果 和桃子，回來後，大兒子還做了蘋果派和桃子派，甚得公婆的讚賞。

大兒子讀研究所時參加了當地的一個烹飪社團，每人輪流每周做飯請其他人，並接受他人的講評，他從中學習了很多各式各樣的菜餚，每當收到他寄來的照片，擺盤宛若餐廳。他說因為每個人都喜歡吃，也喜歡做菜，所以大家都把每周一次的擔當都很當作一回事。也因為如此，他的體重直飆，有一年聖誕節回來，臉圓肚圓身材圓，嚇了我們一大跳。

工作後可能忙碌的關係，再一次看到他幾乎瘦了四分之一。再下一次見，他臉瘦、肚平、身挺直，問他怎麼瘦的？他說工作忙壓力大是一個，再者他調整飲食，少油少澱粉，大部分吃蔬菜，肉類則以烤為多。他只吃兩餐，早餐和晚餐，特別的是他的早餐特別豐盛，養分俱全，營養第一，再加上運動，就瘦下來了。三年來他都沒有復胖過，我想毅力也很重要。

大兒子一直以來很重視他的外表，他能意志堅定減重，讓我很佩服。當他帶女朋友回來時，我著實吃驚。女孩子在讀藝術史博士班，很有氣質，言談間顯現出她的好教養與修養，不同於大兒子以前女朋友，這一位會主動找我談天，總是笑容滿面，可以和我聊西遊記。可能因為專業的關係，雖然她信仰猶太教，但和信仰佛教的我非常有得聊。

我非常喜歡她，但有個讓我很在意的地方，她胖，是我的一又二分之一胖。我問大兒子，和她出去你不會難為情嗎？大兒子也很坦然，她是胖，她自己也知道，但是他喜歡她的個性與文化性，言談有物，沒有時下女孩的嬌氣，而且很上進。她有很多優點，胖是唯一的缺點，但在優點環繞下，胖也不是缺點了。

聽了兒子一番肺腑之言，我也放心了，他喜歡的女孩，我也喜歡，因為兒子快樂，我就快樂，更何況是一個這麼可愛的女孩。至於我是不是真的不介意她的胖？說不介意是假的，但有我和大兒子體重上上下下的親身經歷，體重也不是永遠不會改變的。況且，怎樣的胖才是胖，實在很難說。

看著桌上她寄來的卡片裡，用她從中文課學來的中文，工工整整的寫下諸多美言善語，文字間散發著禮貌與尊重，我已經很快意了。

兒子的女朋友，他喜歡就好，人生伴侶彼此了解，容易溝通，趣味相投，人生觀近似，和這樣的人生活，必定會有快樂的心情，這樣就很幸福了。至於體重身材什麼的，真的是其次又其次。