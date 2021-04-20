就在這個春分的黎明，我的小外孫子誕生了，全家雀躍不已。我們的期待都變成現實，看著小外孫圓圓的眼睛，高高的鼻子，小嘴唇輪廓分明，是個漂亮寶寶。多麼令人感動。

想起年初的一天，女兒和女婿站在廚房的門口，女婿忽然對我說：「你女兒有話要告訴您」，我看看他有點欲言又止又羞澀靦腆的樣子，我第一反應就是「女兒懷孕了」，這讓我相當驚喜。因為一直忙於工作，沒有時間關心兒女們的生活狀態，而疫情 發生後我關了店在家休息，才多些與他們溝通交流的機會。

回憶起女兒二○一七年在夏威夷 舉行的婚禮。她在結婚前從來都沒有在我面前提出婚禮的事情，我也沒有給他們任何壓力，當她決定要到夏威夷舉行婚禮時，我有點措手不及，但這是她的人生大事，就是希望他們能開開心心過自己的生活，我們也沒有異議。

他們幫我們買好機票，也早已經把旅館和結婚的場地訂好，包括我九十歲的老媽媽，讓她在有生之年完成了一次最美好的旅行。我們一家人從舊金山機場出發，飛到了夢寐以求的夏威夷群島。這是我們第一次夏威夷之旅，我們陶醉於美麗動人的世界，一切都是那麼美好。

到了舉行婚禮的那天，我們一行人和朋友一起到了美麗的沙灘。陽光明媚，天空蔚藍，白雲像羊群一樣在天空裡飄蕩，海岸線像一個著了五彩的布景板，椰子樹下，白沙灘襯托著碧綠色的海水清澈見底，習習涼風拂面，那種感覺真的有如置身於畫中。

證婚人在沙灘以夏威夷的婚禮儀式，妹妹在白沙灘鋪上一層紅玫瑰花瓣，女兒女婿臉上洋溢著幸福的笑容，在牧師的見證、歡樂和諧的氣氛中，一對新人接受了祝福，承諾一生一世的愛情，完成了一場別開生面的婚禮，成為合法夫妻。這真的是一生難忘的日子，深深刻在記憶裡。

晚宴安排在一個非常浪漫的西式餐館，用菠蘿的裝飾風格，桌子擺上喜慶的紅餐巾，鮮花裝飾、美酒佳餚，大家喜氣洋洋，一對新人在拍婚紗照，場面非常溫馨浪漫，充滿愛的氣氛。

晚上可以漫步在夕陽餘暉的沙灘，橙黃色的夕陽映襯大海岸線，人們在歡天喜地拍照，那種感覺簡直是夢幻般的美麗。就在鮮花盛開的金秋九月，沉醉在快樂的氣氛中。

女兒懷孕後，為孩子準備了很多孩子的日用品、奶瓶等。我們感受到了美國 人的熱情，很多家庭的父母等孩子長大了，就把孩子的衣服、嬰兒車、嬰兒床還有玩具等等，這些用具洗得乾乾淨淨，在網上分享，免費送給新生嬰兒，還會親自寫下令人感動的卡片，感謝他們接受自己的禮物，並且送上美好的祝福。

女兒為了嬰兒學習各種照顧孩子的技能，和女婿一起看電視裡的講座，包括吃什麼營養，多曬太陽，如何注意安全的事項，孩子出生後，要如何教育孩子才能讓孩子健康成長。

看到他們的忙碌，也讓我們老一輩感到安慰，因為我們不用為他們擔心任何事情。我們期待和小孫子享受天倫之樂，讓孫子在一個充滿愛心的環境中成長。