圖╱賀錫翔

美國 超市花卉部或大型花市苗圃都有出售富貴竹，或稱幸運竹。種在花盆裡的這種青竹，一般僅五六英寸高，其從砂石長出的中部枝節，已被栽培者人為地彎曲纏繞成螺旋狀，造型頗有特色，與一般挺拔的竹子迥然有別；加之它的吉祥名字又討喜，在花市很受歡迎。

十幾年前一個朋友來訪，送了我一盆富貴竹。其時，此盆竹不過兩手之高，放在咖啡 桌玻璃台面上，只見頂部青枝綠葉，中部枝幹糾結，在窗外金色陽光斜射下顯得生趣盎然。

按照朋友的指教，又學了點養竹常識，從此，我在夏日大約兩星期左右為富貴竹澆灑清水，澆到底部托盆出水為止；冬季則約三星 期才澆水一次，同樣要澆透。平時都把富貴竹花盆置放在室內靠窗的桌上，無論冬夏，都要避免日光直射。在半陰半陽的光照下，只見富貴竹越長越高，欣喜一丈量，半年下來竟已高達兩英尺，那匕首般尖挺的翠綠竹葉也越來越寬大厚實，

因為青竹枝繁葉茂，體態高大，原先的花盆已顯窄小，所以必須換盆。美國花店所售花盆是按直徑論大小的，記得我最早買的是一個九英寸棕紅瓦盆。書上說，瓦盆比其他花盆透氣，更適合竹子生長。換盆時才知，原來花盆中部大多是細碎石子，底部鋪著一層黑土，因為竹子已盤根錯節，根鬚互纏，在用鏟子直挖斜撬它時還得小心，以防密集的根鬚被撕斷。在新瓦盆底部，我先撒下約兩英寸後院菜地裡的黑土，然後一手把竹子放入土裡扶正，一手趕緊把原來的碎石和新買的碎石倒入盆裡四周，鋪滿壓實，最後把水澆透。

時光荏苒，不覺又過數年，這富貴竹繼續長高，移動花盆時我能感覺它越來越重，一量尺寸，它竟和我齊胸高了。又得換盆，去店裡打聽，最大花盆是十四英寸，但沒有瓦盆，只有塑料做的，只好將就著買下一個白色塑料巨大花盆和幾磅碎石。

回家後，照例小心翼翼地換盆，讓此青竹喬遷新居。這回因為它太重，生怕它壓碎咖啡桌的玻璃台面，於是就把它置放於客廳靠窗戶的地毯上。為防澆水時溢出盆底的泥水弄髒地毯，我又買了一個又大又淺的鋁盆，墊在竹盆之下。這下即使有時澆水不慎，滲出不少也沒關係，那鋁盆的多餘泥水還會因「虹吸作用」被富貴竹慢慢吸乾，等於在自動澆水呢！

後來的幾年裡，我嘗試打破室內植物不外養的規矩，每逢炎熱的夏季雨天，就費力地把這沉重的富貴竹搬出室內，抬到露天陽台上，讓它吃飽富含營養的「天水」；在雨後烈日曝曬之前，趕緊把它搬回室內，因為此竹一旦被太陽直射，葉片瞬間泛黃。

現在我的富貴竹究竟有多高呢？它早已長到連我踮腳伸直手臂都碰不到的高度。植物的兩極性使它根部不斷下伸，而枝葉不斷上長，去年竟已觸摸到高達九英尺的客廳天花板了，因為到頂了，整盆竹葉似乎感應著彎曲朝下，失去最初的堅挺身姿，好像進入生命的老年，但它依然健康地活著，還從碎石堆裡冒出一株又一株幼嫩的小竹呢！