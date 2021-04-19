曾聽說過這樣的一個笑話：「你的孩子和我的孩子，打我們的孩子」，表面上看似好笑，其實是很悲哀的，小孩子生長在這種複雜的氛圍中，沒有安全感，對他們幼小的心靈來說傷害是很大的。

我沒有孩子，先生前房有三名子女，我們結婚時，他們都已長大成人，住在外州，所以我想，婚後我和先生之間有了我們的孩子，應該也不會有「你的孩子和我的孩子，打我們的孩子」這種困擾才是。

中國傳統，兒孫滿堂是福氣，君不見，成功的標準就是：「五子登科」，「房子、車子、妻子、兒子、票子」，可見人生中要有個孩子才算圓滿。我是晚婚，結婚第二年，母親關切，是否考慮盡快生個孩子？因為高齡產婦，妊娠相關併發症及早產的機率較高，也比較危險。

生兒育女是大事，和先生商量，他的回答簡單、明確：「我還沒有準備好！」他說：「不必擔心高齡，聖經上有記載，亞伯拉罕一百歲，妻子撒拉九十歳，還生了一個兒子以撒。」而且「我們不是已經有三個孩子了嗎？」

不知道他哪一天才會準備好，如今的我雖不到九十歲，已髮蒼蒼視茫茫，年老力衰，我終是沒有這福分享天倫之樂了，心中多少有些遺憾。

母親生前倒是十分開明睿智，雖然她也希望我能有個孩子，不過這事也不能勉強，當她知道我有些傷感，反而開導我：「兒女是上帝賜予我們的禮物，享受天倫之樂的代價是辛勞，且責任、義務繁重，養兒一百歲，常憂九十九，得之我幸，失之我命。」。

繼子女們單身時有煩惱，婚後的麻煩也不少，大兒子娶了一位韓裔 太太，生了兩個兒子，風俗習慣的差異和育兒觀念的不同，兩人經常吵架，還鬧離婚，真是「雞同鴨講，有理說不清」；女兒和她的繼女有磨擦，不知道該怎麼辦？小兒子酒駕，還揮拳打了警察 ，罰鍰一萬二千元，緩刑一年，被吊銷駕照 一年，諸多問題不斷，先生煩惱，情緒起伏不定，連帶影響我的心情。

兒女是一輩子的牽掛，他們都已是五十多歲的人了，老爸還是要替他們擔心和解決問題，面對兒女們的求助、抱怨，先生有時很無奈，常束手無策，我也是愛莫能助，「家家有本難唸的經」，只得任其所之。

想到母親的教誨：「養兒育女不是只有天倫之樂，除了辛勞，還要擔驚受怕， 如果沒有兒女的緣分，就接受事實吧，知足常樂！」有時看到先生的落寞和憂慮，也替他感到難過，想通了，原來「知足常樂」也是有他的道理，許多事情不計較，順其自然，其實人生還是很美好的。

退休後，有段時間到托兒所工作兩、三天，和孩子們在一起，講故事、玩遊戲、唱歌、跳舞，看到他們活潑的模樣、可愛的笑容、童稚的天真，讓我忘了許多煩惱和疼痛，整天都開心，晚上他們各自回家，我也可以得到充分的休息，這樣「含飴弄孫」的生活，不是也很好嗎？原來「自得其樂」也可以很幸福。