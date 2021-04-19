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媽寶和警察

梁蘭蓁

大兒子大學畢業後很順利找到高薪的工作，有一天他告訴我們想買一部機車代步，他說若是騎機車去上班，不但省下很多汽油錢，也省掉每天在城中心找停車位的麻煩。先生和我都說，在自家附近騎著玩玩可以，但是在南加州最擁擠的高速公路上每天騎機車上班實在太危險，簡直是玩命的肉包鐵，所以我們都非常強烈的反對。所幸他終於聽勸，我們才放下心來。現在他是兩個女兒的爸爸，為了家人的安全，汽車愈開愈大，早已不考慮騎機車這種危險的行為了。

小兒子是演員，為了準備演動作片，去年已經到付費機車場花錢請教練，勤奮練習好多次之後考上了機車執照。最近疫情好一點，他買了機車，打算開始加強自己騎機車的技術。他買機車以前沒有告訴我，而且他用充實演技的大帽子來解釋，我反對也沒有用。我和他約法三章，叫他只能在白天的停車場練習騎車，不能在晚上騎，也不能騎到公路上去，以策安全。

沒想到兒子不但全部答應我，還說為了要我放心，他在停車場練習的時候我可以全程陪伴，這樣我就知道他是很小心的。我跟他講「身體髮膚受之父母」，這一套大道理行不通，反而是他自己了解做為一個演員，身體安全是他事業的基礎。

有天晚上，他打算到住家附近一個工業區的大停車場去練習，為了讓我放心，他帶我一起去。我坐在車子裡看他在空蕩蕩的停車場開心地騎來騎去，不一會兒，居然有一輛警車閃亮著警告燈徐徐開過來。一位白人警察下車，手裡緊握著警棍，一臉嚴肅的慢慢走向兒子。

我趕快跳出車子站在兒子身邊，和兒子一起向警察打招呼，我告訴警察我是他的媽媽，是我堅持要兒子在安全的地方練習騎機車的。這時候警察的表情開始放輕鬆，他把警棍放回腰帶上。他說他本來以為是不良少年在停車場鬧事，打算過來把兒子趕走，剛剛還擔心有狀況，已經呼叫後援，現在知道原來兒子有帶著媽媽來監督。不過他說，我們不能在私人工業區的停車場練車，若是出了意外，工業區不能負責，我們只好意興闌珊打道回府。

回家後和兒子討論，我說，這個警察還算客氣，我們才能全身而退。兒子說這是因為警察看到有媽媽在場，就證明他不是居心要闖禍的不良分子，取消了警察的戒心。如果他要找兒子的麻煩，若是兩個人起語言衝突的話，他可以用「拒捕、不合作」的藉口，用警棍打兒子或甚至開槍打他。在沒有人證或是錄影的情況下，只能由警方說了算。

現在美國常常有警察用不當的武力對待民眾的報導，這次如果兒子不小心或是不服氣和警察爭執起來，很可能會演變成一個不幸的場面。這次的遭遇可大可小，就委屈他被誤認為是媽寶，也遠比受到警察無謂的傷害好多了。

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