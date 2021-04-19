圖╱秦博瑞

雖然很早以前就聽說過，科羅拉多州 有座馬龍雙子峰（Maroon Bells）的攝影 聖地，每年都有許多來自各地的攝影家、愛好者前來拍攝它那震撼人心、雄偉壯觀的美景，但我卻一直沒有機會前往這個夢寐以求的地方。做為一位攝影愛好者，我是多麼渴望早日實現這個夢想啊！

機會終於等來了。二○一一年，兒子所在公司七月要在一個叫做阿斯彭（著名的滑雪 場）的地方開會，據說那兒離馬龍雙子峰不遠。這次會議的組織者告知，可以帶著家眷，家眷的住宿由會議安排，僅餐飲自理。這是個多麼令人興奮的訊息，我何不藉這次機會去實現自己的美夢呢？

次日一早，我和老伴、兒子、兒媳和孫女，一家三代五口從朗蒙特家中出發，驅車前往會址所在地，當晚住進了豪華的賓館。次日開始，兒子去參加他們的會議，我們就帶著小孫女在市區逛街、玩耍。幾天後，兒子的會議閉幕，隔天上午我們便從賓館出發，一路翻山越嶺，開了約三小時車程到達了馬龍雙子峰所在的鎮上，然後換乘鎮上的大巴車進山。

一路上，金髮碧眼的女司機兼導遊滔滔不絕地給我們介紹著景點上的迷人風光，十幾分鐘後，終於在車上看到了好似近在咫尺的馬龍雙子峰。

下車後，我和兒子急不可待地背起相機就向山峰方向走去。走著走著抬頭一看，哇！三座古鐘形的大山就在眼前，其山頂奇峰突起直插雲霄，挺拔險峻。當時雖然已是酷熱的夏天，山上卻還有些積雪，在藍天白雲下蔚為壯觀。

我們立即停步，各自拿出相機卡嚓了一陣，接著往前邊走邊拍，一直拍到山下的湖邊。湖光山色，珠聯璧合相得益彰，湖水清澈，魚翔淺底，兩對水鴨自由自在地游來游去。我們父子二人在湖邊選好了機位，支起三角架從不同角度，對這處鬼斧神功造就的天然美景拍下了上百張照片，其中有幾張是我們家人和湖光山色的合影。

隨著夕陽西下，我們也該驅車返程了。回家途中我感悟到，做為「高級動物」的人，不得不敬佩大自然的種種傑作。我們親眼目睹了馬龍雙子峰的雄偉壯觀，拍下了它的美麗風光，收穫多多，不虛此行。