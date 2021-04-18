五年前，我不甘寂寞的七十五歲婆婆隨好友入住位於屋崙市的老人公寓。辦手續那天，接待我們的是公寓的管理員李春花，人稱李姑娘，來自香港，瘦小身材大眼睛。有一段時間，我賦閒在家，經常出入老人公寓，一來一去，就和李姑娘及公寓的老人熟絡起來。

三年前，李姑娘通過社會工作學專業資格考試，受聘為本公寓的社工。公寓住戶有兩百多人，大都七老八十。昔日叱咤風雲、侃侃而談的一群，而今大都變得丟三落四、步履蹣跚。面對這樣一個弱勢群體，李姑娘表現出無限的耐心、愛心與優良的職業素養。

憧憬未來的她，耐心傾聽他們的陳年往事，大有作為的年齡當起「管家婆」。我婆婆有好幾次經她提醒才想起要交房租；言帚忘笤的李老太經她提醒才想起離家要鎖門。

在她的辦公室，尋求幫助的老人絡繹不絕，每天不是幫忙填寫各種福利申請表、回答各種問題，就是寫信讀信。有的人拿了出門就丟，丟了又重寫；有的聽了忘，忘了又重來。有個老人先後三次拿著同一封信請她讀，每次她的大眼睛都飽含溫情，耐心重複。還有個剛來美不久的老人只會潮州話，交往時間長了，她居然能揣摩出所以然。可謂婆婆媽媽含溫情，雞毛蒜皮顯大愛。

單一的生活環境容易使老年人產生憂慮焦躁的情緒，於是她啟動老年行為管理，舉辦各種適合老人的講座，如：防治糖尿病、骨關節炎、高血壓 ，請警局工作人員授課，幫助老人認清騙局、提高警惕，看緊錢袋子。組織符合老人的文體活動，如打麻將、撲克、健身 操、八段錦等。李姑娘還開設興趣小組：李先生擅長太極拳，於是請他教授太極拳；何老太善於編織，讓她為有興趣的老人教授，以延緩患失智症風險。此外還在公寓管理層的支持下開辦長者食堂、組織戶外活動，如：三藩市一日遊，參觀動物、植物園等。每次她都鞍前馬後打點周到。

她還根據工作的需要建立長者檔案。由於存檔的身分證相片與老人現實的容貌相去甚遠，為了預防長者一旦走失便於尋找，她說明情況徵得同意後為他們拍照存檔，以備急需。

去年三月，新冠肺炎疫情 爆發，為了增添老人宅家的樂趣，她印製貓和老鼠、小冒險家走迷宮遊戲和填字塗色等紙質遊戲，逐戶派送，經常電話詢問老人的健康情況，叮囑老人無必須勿外出，儘管都是「小兒科」，但卻貼近老人的實際。

在疫情下，她組織了一支八人的義工隊伍，將先前的堂食改為送餐上門，至今公寓無一例感染者。她就是這樣，以瘦小的身軀撐起長者的一片天，儘管在大家眼中她的工作相當完美，但她仍經常口頭或發問卷，徵求意見並加以改進。

去年十月，我婆婆先前申請的老人公寓較近我家，現在輪到她可以入住，但她不肯搬，因為離不開李姑娘。看來社工李姑娘比我這個媳婦還要親！我感慨萬千：社會工作是十分普通而平凡的工作，與其他職業相比，薪酬較低、出人頭地機會少，但他們的愛心和社會責任感比金子貴，是當之無愧的無名英雄。