圖╱孟悟

果阿邦（Goa）在印度 南方，面朝阿拉伯海，細軟銀亮的海灘、蔥綠繁茂的雨林，是美名遠揚的度假聖地。我和朋友努娜還有一對夫婦，在郵輪碼頭拼了一部出租車。出租車開出了碼頭城牆，眼前是破爛不堪的房子，房頂長滿了雜草，鬧市的街道，時不時遊蕩著幾頭牛，逍遙自在的樣子。牛在印度是聖物，不能殺的，在果阿的街頭還可以看見一條英文標語，告誡人們喝牛奶是一種罪惡。

我對努娜說，這城市真亂。努娜說，比新德里好，那邊更髒更破，擁擠的車流和人群，隨地大小便的成人和小孩……。我們正聊著，眼前出現一座神廟，華麗燦耀的尖塔、繁複絢爛的花紋、精美的神像和石雕。司機告訴我們，這是印度神廟，神廟附近是天主教堂，果阿曾是葡萄牙的殖民地，那些精美的瓷磚畫裝飾處處帶著葡萄牙的影子。教堂有一面牆，雄奇巍峨的造型讓我想起了澳門 的大三巴牌坊。不奇怪，澳門也曾是葡萄牙的殖民地，無處不見的瓷磚路和瓷磚畫。

果阿跟澳門一樣，都是混血城市。我想起澳門的路環，居民房前供著土地神，花園裡立著小天使。咖啡色鏤金的牌坊邊，觀音和聖母瑪利亞和睦相處，香煙裊裊中，感嘆東方與西方碰撞的美麗，佛教與天主教交融的和諧。在我看來，混血城市的迷人之處就是文化的斑斕。

出了教堂，司機把我們帶進香料植物園 ，門票八美元還包午餐。一進門就有穿紗麗的女孩獻上橘色的花環，還給每人的額頭點了朱砂紅點。

植物園濃蔭匝地，滿眼水靈靈的濃綠和翠黃，繁茂參天的大樹各有各的姿態，千纏百繞的藤蘿繞過小河，跟野花糾纏不休。園中導遊給我們講解香料的來源和用途，說得太多，回頭就忘了。能記住的是採椰人，比猴子還靈活，飛快爬上樹頂，還能在高處擺驚險動作。接下來是午餐，地道的印度餐米飯香濃，麵餅酥脆，加了咖哩的雞肉和蔬菜頗合我的口味。努娜很餓但只吃麵包，她怕食物不乾淨，會吃壞腸胃。

從植物園出來，司機帶我們去Dona Paula海灘，那裡流傳著一個淒涼的故事。兩百多年前，葡萄牙總督的女兒愛上了漁村的漁民，總督知道後暴跳如雷，門戶不當的愛情注定沒有好結局，女孩憤怒憂傷，投身大海。如今的海灘就是以她的名字「Dona Paula」命名，人們可以在海邊看到一對戀人的雕塑，祭奠他們悲傷的愛情。

路途上，我從車窗外看見一頭白色的牛，身上掛著長長的佛珠，靜靜地立在稻田邊，若有所思的樣子。我正要拿手機拍照，司機突然掉了個頭，他說前方出了車禍，路堵難行，我們只好去另一個海灘。

海灘上人聲鼎沸，熱鬧得像過節，有的在衝浪，有的在做瑜伽。我們一群人進了面朝大海的酒吧，點了美食和啤酒。

黃昏嫩紅的夕陽融進我的咖啡杯，仰頭看海，海天交接處，孤帆遠影，長空無際，不覺生出千古悠悠的嗟嘆。有那麼一瞬間，感覺自己不在離家萬里的印度，那些似曾相識的風景，或許前世來過。