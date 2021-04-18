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可愛的陽光

懷鄉

從小就聽說一白遮三醜，所以對陽光總是排斥的很，看到電影上老外曬得紅通通像是煮熟的蝦子似的，只有羨慕的份兒，因為他們很快就會白回來。據說，他們認為曬黑是社會地位的確認，表示有錢度假，所以為了得到肯定，沒錢度假的人也要想方設法，在後院光個膀子曬它個通紅。

十多年前，我鼻梁旁長了痘子，外子笑我老來還長青春痘？洗臉時流血，癒合後又出血，反反覆覆了兩個多月，兒子催我去看皮膚科，醫生切片後發現是皮膚癌，好在是不會轉移的基底細胞癌，切除就能治癒，只是醫囑以後得避免曬太陽，從此我就視太陽為毒蛇猛獸。

然而歲月不饒人，這幾年的血液檢測，骨質密度和維生素D都每況愈下，家醫要我多曬太陽，曬與不曬間，可叫妾身千萬難了，我是為了防癌遠離太陽，但繼續骨質疏鬆下去，乃至動輒摔跤骨折，臥床靠人伺候？還是冒著罹癌的危險，享受日光浴呢？盱衡輕重，骨折臥床的長痛，不如癌症去日無多的短痛，我決定豁出去了。

後院的大樹砍掉以後，陽光普照，我午餐前擦上防曬油，戴上帽子到後院慢跑做操。藉著極目遠望，調整視線，盡情享受日光浴，一邊構思文稿，一舉數得，不覺心中大喜，逢陰雨天反而悵然若有所失；陽光之可愛，真的是如人飲水 ，冷暖自知，更印證了經上所記：「你們要嘗嘗主恩（陽光）的滋味，便知道其中的美善」。

檢測 癌症 電影

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