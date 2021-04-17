多年前從東部小城畢業後輾轉去了曼哈頓上班。一日晨跑，剛下樓過街角，耳邊一絲風掠過，腦後「啪」的巨響，一只酒瓶在牆上被摔個粉碎，裡面的餘液瀝瀝滑下。我四處張望，空寂無人，但斷定酒瓶是追我飛來，只是我狗運好，它沒在我臉上開花、腦袋上爆炸。無暇追究和遲疑，急轉身我逃回家，一身冷汗。

上班路上，總碰上一位又唱又跳的年輕人，常見他於街頭閒逛，嘮嘮叨叨。一次他遠遠朝我的日本同事大喊：「滾回去，否則殺了你們這些中國 人！」每次見他罵街，我便繞道而行。年輕人最終沒殺中國人，倒是用刀重傷了睡在嬰兒車裡的過路寶寶，原因是嬰兒車擋了他的路，當天他的精神疾病又發作了。

很快，我滾了，滾到新澤西就職。

那天在通勤火車上與旁邊女子閒聊，她關心地問我：「以後還回中國生活嗎？」大大咧咧的我看著她憂鬱的藍眼睛，突然變得敏感：她是憂慮我賴在美國不走呢？還是鬱悶我占了一個火車座位？好在以前被別人問過幾次相同命題，有標準答案，我安撫她：「最終回中國。我在中國住過三省，在美國待了四州，很快要搬去馬里蘭。你去過中國嗎？」她說沒有，一輩子就在附近生活。我勸她出去看看，新澤西之外的世界很大，很精采。

新冠疫情爆發後，精采的世界似乎安靜了許多。未料在政治人物的一波波「中國病毒」煽動下，看不見的病毒一波波增長，看得見的對亞裔 、特別是華裔的歧視，自然隨波上揚。原本藏在肚裡、包在口裡對異族的不滿，有了領袖背書，便從極少數人腦海裡噴發出來，肆無忌憚地射向街頭行走的、林中散步的、甚至醫院裡治病救人的亞裔。

於是，泰國老人被推倒致死、菲律賓男子被刀畫臉破相、韓裔退伍軍人被群毆、日本女教師被打鬆整排牙、亞特蘭大按摩店的大屠殺……，當然，還有舊金山七十三歲中國老婦被三十多歲壯男光天化日下無故擊眼，不料這回打錯對象，挨了一記冷拳的奶奶不甘倒地讀秒，順手抄起一節木板奮力還擊，只一板，打得壯男口流鮮血，倒在救護車的擔架上冥思苦想，引群情激憤的華裔和全世界觀眾，圍觀這是悲劇還是喜劇，思索這個霸淩亞裔老弱病殘的人渣，只是外強中幹的懦夫。

新冠病毒隨著疫苗會逐漸褪去，而種族歧視 病毒已流行數百年，無疫苗可防，無良藥可醫，成了有色人種的無解之痛。痛定思痛，檢視目前的仇視亞裔氛圍，除了亞裔發出不做「啞裔」的震天吶喊外，讓人欣慰的還有，來自尊重亞裔的現任總統的真心話：嚴禁使用「中國病毒」，保護亞裔，違者必究。