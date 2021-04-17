已經有好長的時間沒有出遠門了，新冠疫情 一發不可收拾，阻擋了先生與我例年的旅遊計畫。緊隨著取消了德國的行程後，義大利 之行眼看也將淪為泡影；在被迫宅家的漫長日子裡，我們只能藉著YouTube上的導覽影片，重溫自己每個曾經走過的地方。

每當米蘭大教堂（Duomo di Milano）出現在眼前時，我依然止不住心中那股再被掀起的悸動；我並不是教徒，但不能忘記多年以前，在那滿是淒風苦雨的寒夜裡，自己曾站在此處一個不起眼的角落，含淚向四方不知名的眾神祈求保佑；而也就在不久之後的兩年時間裡，換了新肝的先生終於能夠再伴著我。

恍如隔世般又來到了同樣的地方，初暖乍寒的天氣仍是清冷濕涼，但我已不再感到瑟縮無依。我小心翼翼地尋得了當初久立的石階，抬頭又見那依然高聳的米蘭大教堂，當我以心語訴說自己感激的同時，不聽話的淚水再次悄悄地滑落了一臉。

當影片行經我們每次停留的旅館 時，我似乎又看到了自己不時進出的身影。旅館坐落於大教堂後方不遠處，房間臨窗面對著一個小公園，公園裡有噴泉不息的小水池，池邊大樹環繞的每張長木椅上，閒散坐著暫且歇腳的路人；只見往來不絕的電車不時從身旁駛過，隨車脆耳的叮噹聲總是迎風而至，與鳥兒的吱喳聲相互交錯起伏，我也似乎只有在置身其中的此時此刻，才能真正感受到世間本可以有的從容與和諧。

坐火車是在歐洲旅遊最大的樂趣，我對在義大利的乘車感觸尤其深刻。米蘭火車總站是墨索里尼時代規模最大的建築物，也是全歐洲進出人數最多的車站，先生與我總是以這裡為出發點，乘車往返米蘭周邊的大小城鎮。

於是以古法製作小提琴而著稱於世的克雷莫納（Cremona）、以海明威年輕時久居療傷而廣為人知的斯特雷薩（Stresa）、以阿爾卑斯山邊大湖而景色獨到的阿羅納（Arona）、以崎嶇石道可步行通達山頭古堡的安傑拉（Angera）、以傳統義大利美食吸引四方來客的波隆那（Bologna），及以在莎士比亞劇裡傳說中茱麗葉的家所在地著稱的維洛那（Verona），也都成了我們雖然再三造訪，卻永不感到厭倦的地方。

二○一九年底飛返紐約家中的當下，我並沒有太多的離情，因為我知道自己很快又會回來了，米蘭依然會像已往般迎接著我們；不想此時已非彼時，疫情日甚一日，出門成了遙不可及的奢望。

我每天靜在家中，心裡仍不時浮現在那廣場上，一群群爭相取食的鴿子，和那南來北往的行人過客；我也惦念著那些樸實的小鄉鎮，一抹抹歷史的痕跡，那斑駁見影的古老門牆，那青青草地上的牛羊，那花木扶疏的尋常百姓家，以及那親切又和善的陌生人。不曉得有誰可以告訴我，我們何日才能再相逢？