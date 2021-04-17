一說到寵物，人們首先想到的肯定是小貓、小狗什麼的，可是我家的寵物卻與眾不同，那就是小雞。去年六月，在居家避疫 百無聊賴時，妻子給女兒購買了白黑黃花的四隻小雞仔兒，牠們毛色自然，手感順滑，跑起步來，就像一個個白黑黃花的小絨球在滾動；像黑寶石的小眼睛又黑又亮，圓圓的小腦袋前長了個尖尖的小嘴巴，一天到晚總是嘰嘰喳喳叫個不停，就像是支交響樂 隊。

從此，小雞仔成了我們家增添的新成員。上中學的女兒更把牠們視為掌上明珠，百般呵護關愛備至：給小雞們餵食喝水，耳鬢廝磨伴牠們睡覺，還帶牠們戶外曬太陽。當看到小雞東瞅瞅西瞧瞧，這兒啄一下，那兒刨一把，滿世界撒歡時，女兒笑逐顏開，比小雞們還高興；一隻花色小雞不幸夭折時，女兒都忍不住傷心落淚。

三隻小雞茁壯地成長，並出落成亭亭玉立、性格各異的美女：雪白兇悍的小白雞、黝黑溫順的小黑雞和澄黃乖巧的小黃雞。特別是小白雞，圓溜溜的眼睛下長著那又尖又長的嘴，還有那鮮紅的雞冠，別看牠個子不大，卻有兩條特別健壯的雞腿和爪子，走起路來威武無比，就像一個大英雄。

去年九月的一天清晨，太陽剛剛升起，牠們到後院的草地上覓食捉蟲子。沒想到一隻松鼠從大樹上悄悄爬下來，只見牠的前腿趴在地上，後退蹬著地，翹著長長的尾巴、豎著尖尖耳朵，瞪著一雙圓溜溜的黑眼睛，緊緊地盯著胖呼呼的小黑雞，松鼠離小黑雞越來越近時，突然猛地撲向小黑雞，嚇得小黑雞全身發抖，咯咯地亂喊亂叫。

說時遲那時快，白雞立刻張開翅膀，豎起羽毛，箭一般地衝到松鼠面前，奮不顧身護住黑雞。時而用嘴巴啄松鼠，時而用有力的翅膀撲打著松鼠。黃雞見狀，抄後路用嘴啄松鼠的長尾巴，驚魂甫定的黑雞也參加圍攻松鼠。松鼠被打得暈頭轉向、遍體鱗傷，只好落荒而逃了。

小雞還通人性，別看白雞雖然兇悍，但牠卻從不啄每天餵牠、愛牠和抱牠的女兒，也不啄給牠們辛苦建雞窩和打掃衛生的妻子。只是在我每日趕牠們回窩時，為發洩憤怒而用尖嘴啄我的雙腳，讓我哭笑不得。自從我們家來了這幾個小傢伙，就打破了往日裡的那份寧靜，變得整天熱鬧非凡。牠們每天都充滿朝氣的活蹦亂跳、吵吵嚷嚷，不但幫我們驅散了疫情 肆虐的陰霾，化解了心中的鬱悶，而且給我家添了不少生氣和活力，帶來許多歡聲笑語！

日久生情，三隻小雞成了我家的寶貝，每天相伴的朋友，甚至成了女兒的閨密。女兒不開心時，牠們圍繞在女兒膝下，一邊馴服地讓女兒從頭到腳撫摸，一邊傾聽女兒的訴苦；女兒高興時彈鋼琴，牠們就踩著節奏翩翩起舞。

三隻小雞伴隨著女兒一起成長，並且碩果纍纍：白雞生白殼蛋、黃雞生綠殼蛋、黑雞生紅殼蛋，每天生三顆蛋，成為了我家的食物銀行。