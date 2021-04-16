圖╱曾妙容

我和四姊電話聊天，話題內容不外乎：種什麼花、植什麼樹，分享可以互通有無的蔬果品種，偶爾問候幫她購買的青棗生長狀態、移植的芭樂樹結果情形；但是每隔一段時間，她總會提起手中正忙著鋪磚造景的工程。如果栽種屬於軟性活動，挖石搬磚鋪排當然是硬體屬性，花草年年修剪可以理解，可誰家的造景永沒完工？更何況是單兵作業徒手施工，四姊的話令我費解。

位居南加 丘陵，每戶多多少少有一塊坡地。關於坡地，想好好利用絕對是一件苦差事。我家的坡地位在屋側，是個橫長的緩升坡，拔草時面向坡頂必腰痠背疼，面對坡底則彷如倒栽蔥，一腳踩到鬆軟，連滑好幾步止不住腳。我曾試圖擺幾個空心磚造階，泥土瞬間崩落，困難度可想而知，幸好位於邊角邋遢些無妨。

四姊的坡地坐落屋子後方，從客廳明亮的大窗子就可一覽無遺。那是個陡升坡，她竟下定決心自己動手造景，不用想也知艱難度。得先從家得寶建材部買各類造型的磚，請服務員搬到後車箱，接著就得學陶侃，從車上搬到坡頂，來來回回好幾趟。四姊心中無藍圖，且做且斟酌，敲敲打打再三挪移，數月之後終於大功告成。我不免懷疑聖地牙哥 的土比較聽話，其實不然，一旁礫石堆積如小丘。

有一天，我們三姊妹從客廳望出去，五姊脫口而出：「磚塊好像沒排直。」我在一旁使眼色已經太遲了。四姊決定全部毀掉重來，磚頭搬東挪西，這下子是「愚公移山」上身，原本的設計重來一次，不厭其煩，矢志完成。

此後，就不斷聽到她買磚補磚的進行式，有時是為了一棵樹或一叢花不得不變更造景。我不免笑稱：這次是造景進階版、第一版、第二版……。我是個怕麻煩的人，估量著時間、人力、材料費等種種開銷，請一個專家綽綽有餘，傷財不勞身。各人想法不同，也許四姊造的是心中的夢，親力親為也鍛鍊出強健的體魄和奕奕的神采。

總算聽到造景完工的消息，趁著探訪之便順道觀賞。從客廳望出去，是一個四層紅磚階梯，梯與梯使用半弧形磚塊修飾，整體採對稱設計；左側則是青灰石板階，方便從任何位置上下，這兩處是最顯而易見不同於之前的大變動；層層階梯植滿花卉，不讓雜草有任何生長空間，雖然辛苦，卻是一勞永逸。

這已是所有進階的精華版，真令我佩服讚嘆。幾年磨練下來，四姊哪還需要專人設計，在我眼中，她本身就是造景專家。