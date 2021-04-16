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其來有自

劉家宜

近來報紙與電視新聞都在報導各地傳出亞裔被歧視的受虐、仇殺案件，受傷丶失財事小，但許多人卻因此喪命，這真是難以解決的社會問題。我能了解非我族類的感受和仇視心理，但冰凍三尺非一日之寒，什麼事情都應該有他的起因，我們不應該一味地因此產生仇外心理，而應該設身處地切實的檢討：起因何在？

人類天生不同的膚色、來自不同的地域，自然會產生排他性，無可厚非，可是一般國民的素質和民族性卻是一個民族的寫照。

退休後，我的生活逍遙自在，每天和朋友相約去不同的老人餐廳吃老人餐，在選定座位後，就會去拿杯咖啡或是奶茶坐下來和朋友談心，老人中心也在一處長條桌上放著許多不同的點心、麵包，讓人隨意拿取享用。

由於一切都是免費的，這時就可以看出人性的貪婪醜態。很多住在附近低收入戶老人住宅的台山大媽、阿婆們，她們連英文都講不好，可是貪小利的功夫確是一流，她們會呼朋引伴肆無忌憚地講著台山話，反覆排隊去拿免費的點心帶回家。當我去倒茶時，經過一桌四個白人與黑人男人圍坐的桌旁時，無意中聽到了他們的對話：「你看這些中國人！連英文都不會講，搶領免費福利品卻跑第一，我們美國都是被他們搞窮了的」，那時我真怕別人認出我是中國人，我只好快速離開。

我都自慚形穢了，感覺這些老鼠屎壞了整鍋粥，我們在自己工作崗位上一直努力工作，卻無法修正一般人對這些投機分子給人造成的壞印象。

不過，在醫院工作的二十多年中，我感受到的歧視和霸淩來自黑人居多，可能他們受慣了白人的欺壓，認為最易欺壓的對象就是我們這些英語不如他們的亞洲新移民。而且病人也以中國人居多，我們這些能操多種語言的人自然比他們受歡迎得多，長期以來，我們就變成了他們的眼中釘、肉中刺，加上我們亞裔人勤奮工作，當然會受到上司的器重，這些都是仇恨丶嫉妒心理造成的來由。

美國是個多元化的社會，人種複雜就會造成許多的社會問題，民族文化的差異自然會造成種族間的仇恨和歧視，這些都不是以暴制暴能夠解決的問題。希望那些走進教堂或廟堂的人，要時時想著每個宗教都是以「愛」為宗旨，教人為善「愛」人如己；希望每個人也有自律的行為，要想到一舉一動都是代表著你的民族，如果每個人都有民族的自律性，那麼就能減少各民族間的差異和歧視行為，凡事先檢諸於己，才是消彌種族仇恨的根本之道。

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