新冠病毒流行期間，丈夫與我改變了到超市買菜的習慣，從每周購買食材一次改為兩周一次，減少外出接觸人群，降低接觸病毒的機會。起初這樣的改變是為我們的生活帶來許多困擾，經過一些調整後，我們反而得到一些意想不到的收獲。

先說說困擾吧，首先是冰箱容量不夠。我們的冰箱儲存一周分量食物是綽綽有餘，但儲存兩周分量的食物則太擁擠。若隨便硬塞，很容易擠壞食物，拿取也不方便。其次，食物的分量很難計畫。購買兩周分的食物，需要更精準的計畫，買多了，冰箱裝不下；買少了，食物存量就不夠兩周。

第三，蔬菜水果存放兩周就不新鮮了，尤其葉菜類及莓果類很容易腐壞，常常放超過一周後就得丟棄大半。第四，差不多的食材連吃上兩個星期很容易膩。超市每周的主打蔬果都不一樣，若照著往常習慣買那兩三樣主打蔬果，天天吃類似的東西，第一周還好，吃到第二周就覺得很膩。還有一件小事，那就是有時會錯過超市的優惠。我們買菜的超市每周會推出不同特價，有時明明看到特別心動的優惠，偏偏這周沒輪到出門買菜，我們雖愛撿便宜，也只能心動而不能實際行動了。

意想不到的收獲是什麼呢？首先，平時蒐集的各色空罐空盒派上用場。利用大小形狀各異的空冰淇淋盒、果醬罐、莓果包裝盒等容器幫助分類，既避免食材擠成一團壓壞，也更有效地利用垂直空間。不但冰箱收納整齊，還能讓回收物品得到第二春，反而更添成就感。

其次，食材種類變多，攝取營養更多元。往常買菜習慣以葉菜類為主，但葉菜類不耐放，我們便買些較耐放但不愛吃的胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類蔬菜來搭配，反而讓飲食更加均衡。第三，學會許多食物保鮮技巧。例如葉菜類用紙張包裹後再直立放置冰箱，能增加保鮮期；胡蘿蔔等根莖類則需保持乾燥。我們還用曬乾、油漬、醃製等方法，做了油漬番茄乾、蘿蔔泡菜等，也能保留食物的美味，拉長賞味期。

第四，為避免類似的菜色連吃兩周而失胃口，我們研究食譜 採用不同烹調方式，像是煮濃湯、酸辣涼拌、烤、燉等，不再只是快炒或水煮，反比以往增添新鮮感。我們的廚藝似乎也更進一步了。

改變購物習慣，生活是添了一些困擾，但我們又想出一些方法來改善。雖不能回到正常日子時的輕鬆方便，比起一開始卻是進步多了。經歷這樣的過程，我們反倒生出自信，解決問題的能力提高了。這更是當初沒意想到的一大收穫呢！