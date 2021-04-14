「小燕子，穿花衣，年年春天來這裡。」耳熟能詳的兒歌經久傳唱，表達的是人們對美好事物的嚮往，所謂「雲想衣裳花想容」嘛。而生長在那個物質貧困、精神荒蕪的年代，著裝幾乎清一色非黑即灰。記得上小學時參加一個遊行 慶祝活動，要求身穿花衣，我終於得償所願，穿上新買的粉色花襯衫，載歌載舞，就像春天裡的小燕子，好生歡喜，那情景令人至今懷戀。

著名女星妮可·基嫚曾在電視劇裡演活一位從曼哈頓 移居郊區的富家太太，為了融入社區，刻意摒棄大都市的黑色時尚，改穿色彩鮮艷的衣裳。長居曼哈頓，潛移默化，我也喜歡黑色的安全靜謐，低調奢華。但是或許緣於年幼時想而不得的渴望，我對花衣的熱愛根深蒂固，並總想穿出幾分優雅，時而外面套件毛衣，或者加件單色外套，既減輕了奪目的熱鬧，又映襯得膚色紅潤，容光煥發。

我平素並無多少嗜好，蒐集花襯衫算一個，日積月累，藏量不容小覷。別樣的顏色與款式，不同的材料及質地，林林總總，洋洋大觀，看與不看都在那裡，穿與不穿頗為心怡。

在所有收集的花襯衫中，我對一件旗袍式上衣情有獨鍾。它極富中國風的白底藍花，修身的剪裁，完美烘托我的身材與氣質，配上一條精美的裙子，即成別致的禮服，在流光溢彩中搖曳，愈發顯得與眾不同，品味超然。若是配上破洞牛仔褲，前衛時尚捨我其誰？只是容易發黃褪色，隨即又購三件，可謂緣分匪淺。

感謝上天讓我生了個女兒，從小就把她裝扮得花枝招展，衣服、鞋子、頭飾、手套、圍巾統統都是花花朵朵，因此得了個「花女孩」（floral girl）的綽號。女兒聰明乖巧，起初並不認同媽媽的品味，認為不酷；懂事後卻以「花女孩」自居，覺得花衣服很適合自己的膚色與氣質。媽媽趁機說教：穿衣打扮不必追求流行時尚，適合自己的就是最好的。從女兒身上，我似乎找回了青春的模樣和那份早年的夢想。

因為缺乏針織衣料的彈性及合體的裁剪，襯衫對身材的要求極高，肩背、手臂、胸圍、腰身的些微變化都會影響雅致風韻。為了心愛的花衣，我必須時常注重身材管理，既不要楊玉環，也不能趙飛燕，無意之間，花襯衫成了某種量身神器，數十年如一日保持好體形，算是額外的福利吧！

疫情 期間居家工作，視頻會議大行其道，據說上衣的銷量大增，我收集的各式花襯衫剛好派上用場，衣到用時「不」恨少。有知名播音員不小心洩露了上身著襯衫領帶、下身只穿內褲的視頻，也算是疫中花絮，姑且在疫情的困境中來點喜劇幽默，讓人不覺莞爾。

襯衫的人緣不錯，可居家可辦公，可正式可休閒，各個場合皆宜穿搭。一件漂亮的花襯衫，簡約大方，艷冠群芳，加上相對實惠親民的價錢，我理所當然會將添置花衣、扮靚自己的快事進行到底，好比春天裡飛來的燕子，因為美麗，所以美麗，賞悅你我，樂此不疲。