當我買下這棟獨立屋時，後院就雜草叢生多年沒打理了，搬進屬於自己的小窩後，我迫不及待找了園丁把雜草清除掉，鋪設了噴水系統和新的草皮，我的後院綠油油的換了樣子，我怎麼看怎麼喜歡，說美國 夢實現了。

幾年後一天，我突然發現草皮出現一個個小土堆洞，我心想大事不好，地鼠（Gopher）入侵了！後來我在網上搜尋，也到Home Depot請教專家，和地鼠作戰的武器還真有一堆，什麼水淹法、施毒餌、灌毒氣、放老鼠夾、超音波讓牠們發瘋，還有養隻狗「以暴制暴」，不一而足，我能試都試，但一隻也沒抓到過，最大的問題是敵人在地底下「深藏不露」，又能耐牠如何。

沒多久，我這個院子就滿布坑洞，接著因為工作忙疏於打理野草入侵，南加州 又連年乾旱不雨，政府下令節水，我一不做二不休乾脆不澆水了，草皮在艷陽照射下立馬枯死，往昔綠油油的院子成了黃土高原，「草根沒了你們鼠輩就搬家吧」，我又錯了，一天下班回家，竟發現新買的玉蘭花倒在一旁，後來橘子樹也陣亡，那棵有碗粗的芭樂樹有一天也倒在圍牆上，原來草根沒了那就吃樹根啊，這時我才體會原老美屋主任憑後院荒蕪，可能是有原因的。

我也不能不管，只好再次改造，後來我是把院子改鋪約一尺見方、重十多磅的地磚，除了不積水還有「鎮壓」的效果，讓鼠輩們再也不能「出人頭地」。後來我參加了一個社區公益的微信 群，裡面不時有新屋主求教抗鼠戰法，有熱心的群友解答終於有了重大發現。

話說，當年搬進來時，後院外的土坡就一直有松鼠出沒，我還說牠們真可憐，無樹可爬，搞半天原來牠們竟然不是一般爬樹的松鼠，而是住在地洞裡、在地面遊走，就稱地松鼠吧，不同點是地鼠挖的洞會有一個土堆高高拱起，洞口很不明顯，而地松鼠的則相反，洞口清晰可見而土不多，這時我才知道多年來我研究的是戰法，卻疏忽了「敵人」是誰。

事情搞清楚之後就好辦，於是買了個捕鼠籠子，抓地松鼠變成了和抓老鼠同理，自此後轉敗為勝我後院的鼠患基本上得到控制，存活的樹也沒有再倒掉的，那棵芭樂被我扶正加固也活了下來，每到秋冬還為我結實纍纍呢！