去年十一月，黎家小兒子暢暢與他幾個同學在離家不遠的中學球場踢足球 ，他們都戴了口罩，此時天色已漸暗下來，且烏雲聚集，似要下雨，比他大兩歲的哥哥黎清當時也一起玩球，還是守球門好手，眼看弟弟突然發病倒在地上，小同學們受了驚嚇，一哄而散，他一時情急，背起弟弟就往家跑。

才十二歲的他背著不省人事的弟弟，在小雨裡狂奔回家，焦急迸出的淚水夾雜著雨珠子，他全身濕透，返家立刻聯繫了還沒收工的父親。

晚上父子三人齊聚在醫院病毒急救中心，卻被告知醫院已無床位，病人要帶著醫生開的藥回家，與親人要嚴格執行隔離。父親與哥哥為黎暢在客廳靠窗一角安置了病床，用布幔圍著，父親買了好多消毒水，家裡到處灑著，那濃嗆的味道在狹小的室內流竄，他們不知暢暢如何染病，但為父的知道，這孩子比別人體弱，他對他有深深的內疚……。

他是個裝地板工人，他們租住的地方小，妻子不適應待在美國 ，已返回大陸生活數年，家裡家外諸事父親一肩挑著，長年油漆、地板材料、化學味極重的油料罐子都堆在廚房一角，他忙得沒去打理。孩子八歲時那年咳嗽了兩周，竟驗出左肺上有一點五公分的腫瘤，確診是肺腺癌一期。醫生說肺癌早期是無聲無息的，但他因發現得早，可以微創手術割除，生存率高。暢兒手術後恢復好，為父的立刻清理了住家房子，所有化學廢料都丟棄或移到院子外，孩子已沒了母親，他要傾注更多的父愛給兩個兒子。

帶兒回家，他用山藥燉了雞湯，與大兒子口罩、頭罩全身保護嚴密，他知道家中其他兩人千萬不能倒下。他親自餵兒子進食，黎清看見弟弟伸出的小手，可以清醒地接湯碗了，他更對照顧弟弟有了信心，一刻不停的上網了解疫情，也負責到醫院去替弟弟取藥。全家三人生死與共，堅實的如鋼球一般，滾到那兒都是一體的。

眼看小兒子由高燒失去味覺，上吐下瀉到聲音嘶啞，呼吸困難，彷彿命懸一線。夜晚守護在弟弟身邊的哥哥，常累極睡著了，父親起身要為兩個孩子蓋被。這會兒摸摸小兒臉，感覺他好像退燒了。孩子被弄醒後，嚷著要喝水，還要爸爸把他的畫板夾拿來；孩子從小有繪畫天分，是個內向不愛講話的學生，家長會時，導師還在父親面前誇獎過他的畫作。他的病情似有好轉，爸爸又上工去了。

早上黎暢要求他哥把窗子打開，扶著他靠在大枕墊上，他說想看看窗外的藍天，他看見後園那棵老楓樹，正隨著季節變裝，黃葉片片，起風時落葉繽紛，有一隻孤獨的雀兒，杵在樹幹上打寒噤，他微弱地說：「再過兩天就是聖誕節 了，哥，給我張畫紙吧！」黎清終於有一點時間上網做自己的事了，也沒看弟弟塗了什麼，只知道他一上午都望著窗外，精神抖擻。

下午三點，他餵了他一點食物，弟弟乏了，又睡著了；但到了黃昏時，黎清要給弟弟水餵藥，已叫不醒他，他沉沉睡著，彷彿人世間的一切都平和了，靜止了，弟弟的手仍握著他鍾愛的畫板夾，上面那張十歲孩子的畫作是一幅聖誕節的園景，爸爸手上拿著架子，楓樹上掛滿了彩燈，媽媽正牽著他的手，在聖誕樹上放吊飾，臉上滿是笑容，哥哥逗著狗兒跑，大地是那麼安詳美好。

黎清把這幅畫捧在胸前，撥了父親號碼，父親的第一句話是：「別忘給你弟弟餵藥……」「你戴了口罩嗎？我收工回家前會去超市買鮮魚，今晚爸煮豆腐魚湯給你們吃！」

窗外無風，黎清望著天上那顆最亮的星星，「是你嗎？最親愛的弟弟，今晚爸畢會煮豆腐魚湯給我們吃！」黎清臉上掛著兩行淚，他的視線完全模糊了……。