來美多年，思鄉始終是繞不過去的坎，尤其去年三月爆發新冠疫情 後，買好的回國機票無奈退掉。思鄉情更切，唯見視頻中，見家鄉的親朋好友們一大早盡興地享用著豆漿油條，鄉愁頓時倍增。

余光中大師的鄉愁是郵票和船票，我眼下的鄉愁則成了豆漿和油條，尤其是那金燦燦、直溜溜的油條，像金條一樣具有吸引力，恨不得透過視頻咬上一口。為了美好生活，不，為了紓解鄉愁，我要把家鄉的豆漿油條移植到自己的早餐桌上。

豆漿易買，油條難尋，聽說麥當勞 開始賣油條，買來一嘗，麵棒而已。轉向附近最大的中國超市，篤定能買到正宗貨，但不是鹹味重，就是不新鮮。此外，買來的油條總有舶來品的感覺，於是央求太太自家動手，做出像老家的油條。

一陣上網猛搜，仔細觀看了數個炸油條的視頻，挑選了一個簡單易行的實踐。正所謂，知易行難，首戰便失利，炸出的不是油條，而是像麥當勞的麵棒。二次再戰，由於油太熱，炸出的油條雖然外焦裡嫩，中空的程度相差甚遠。

太太有點洩氣，我便效仿曾國藩用屢敗屢戰鼓勵之，同時認真總結經驗，推測油條發不起來可能是因為麵片不夠厚。於是，第三次披掛上陣，為確保麵粉發得好，我們把和好的麵放在家中最保溫的小房間裡過夜，第二天開炸時，嚴格控制油的溫度，增加麵片的寬度和厚度。麵片一放入油裡，我們的目光也立刻隨之深入其中，當看到油條一點一點地膨大時，心中的喜悅膨脹地爆了棚。成功了！我和太太興奮地擊掌慶賀。

實踐證明，凡事皆需厚積而薄發，連油條也懂得這個道理。當愜意地品嘗著成功的果實時，那一根根油條就像一條條牽引繩把故鄉拉近。老家的味道固然有多種，美食 卻是唯一可以隔空取物的。我們已瞄準下一個目標：胡辣湯，決心通過美食成為自我紓解鄉愁的「老油條」。