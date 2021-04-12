開滿紫色花朵的藍花楹樹。圖╱吳宗錦

每年春夏之間，這種開滿整棵樹都是紫色花的藍花楹，讓街道都變成紫色的世界，除了滿樹的紫色花朵，街道上也是撒了滿地的紫色落花，跟開滿鮮花的春天不太一樣，我很喜歡這種感覺，讓我想起了那首「紫色雨」(Purple Rain) 的英文流行歌曲。

剛開始看到這種開紫花的高大喬木時，我並不知道它是什麼花，就找尋相關資料，後來才知道是「藍花楹」，是一種紫葳科藍花楹屬的植物。原產於南半球的阿根廷、玻利維亞和巴西，後來引種栽培到北美洲、亞洲、非洲、澳洲 等地，現在中國南方的海南、廣東、廣西、雲南和福建等地都有，是很美麗的行道樹。

藍花楹樹可成長至五至十五公尺高。藍花楹樹皮呈灰褐色，樹皮很薄。樹木幼小時樹皮光滑，成長成大樹後會出現細小鱗狀，樹枝細長曲折，呈淺紅棕色。春至初夏開花，花期約兩個月。花五厘米長，並結成約三十厘米長的穗，開花後結種子莢，內含許多黑色扁平帶翼的小種子。藍花楹樹木呈灰白色，有直條紋理，木質較軟，不會長樹結，木質易乾，常在未乾時用於當旋木和雕碗。

在南非行政首都普利托利亞有「藍花楹之城」(Jacaranda City)的美譽，因為每當南半球的春天來臨，城市中眾多的藍花楹紛紛開花，使整個城市都變成藍紫色。在澳大利亞有一首關於藍花楹的聖誕歌曲，因為在藍花楹開花的季節夏天正是南半球的聖誕節 。這首歌中所唱道：「當藍花楹盛開的時候，聖誕節就要到了。」

阿根廷有一位作家，在書中敘述了一個關於一棵巨大藍花楹樹的傳說，這棵樹就位在於布宜諾斯艾利斯的弗洛雷斯廣場，據說它可以按要求吹出探戈舞曲，音樂家也寫了一首歌獻給了這棵樹。英國歌手史蒂夫‧蒂爾斯頓在他二○○八年發行的專輯中，有一首 「Jacaranda」的歌曲，讚美他在澳洲遇到美麗的樹。

在我居住和鄰近的城市中，都有這種美麗的樹木，有的地方種了整條街當行道樹，當紫花盛開的時候，看起來有一點像紫藍色的花海，也會下起紫色的雨。有些地方則零星地種植了幾棵，在一片翠綠色的樹木中，另有番風味。

每當春末時節，藍花楹樹紫花盛開時，我會開車帶妻到整條街道都是藍花楹的地方去欣賞這個只有一、兩個月的美景，有時候也會把車開到滿街都是藍花楹的街上，把車子停在藍花楹樹下，也把車子天窗的遮陽板打開，讓藍花楹的紫色花瓣掉落在車的天窗上，享受那紫色花雨灑落的浪漫。

今年藍花楹花季又要到了，我還在考慮要是否再去感受浪漫，因為妻的失智 症到了最後階段，我已經不方便帶著她出門，她也無法再感受那種紫色雨的浪漫氣氛，要去只能我一個人去，這樣好像沒什麼興致，想起來更令我感傷，彷佛看到那紫色雨又要下起來了。