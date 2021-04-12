接到吉兒的短訊，表示已送出辭呈，兩周後就正式退休 。我退休已四年多，在工作上有任何大小變動，吉兒仍不忘讓我知道，就如以往般，她的退休決定我也是第一線就獲知了。

吉兒年輕時和一位閨密自密西根州來南加打拚，換了幾個工作，進入這家公司後就此安頓，至今已滿卅五年，經歴了公司的九次更名和轉手，我則和她共同走過了第五到第八次的大轉換。

我加入這家公司時，吉兒已在軟體品管部門負責測試一個主機系統，由於她在公司的經驗豐富，對該系統的各項細節瞭若指掌，所以在功能測試上駕輕就熟，但我也建議她去學習一些資料庫及電腦技術課程，以加強她在自動化及極限測試的能力。

吉兒作事認真，敢於發言，堅持品管原則，並常主動協助訓練新人，可是當我有意提升她作小組領導時，她卻嚇得低頭流淚，表示自己非電腦科班出身，可能無法勝任和駕馭，經我一再的鼓勵她才答應。事實證明我的決定沒錯，經過訓練和指導後，吉兒展現了她的領導能力，帶領她的小組成功地完成許多主機系統的測試計畫，並成了我的得力助手。

吉兒很會烹調烘焙，常做各式點心來和大家分享，並帶動了其他組員。每周三的團隊會議除了討論議題外，大家也開心地品嘗各國美食 ，因不同食物而增加了對不同族裔的了解和尊重，也增進了情誼。有次彼得兄遲到入埸，看到吉兒作的綠色冰淇淋，就馬上挖了些入杯，並放了一大匙入嘴，不久只見他臉色大變，淚水直流，手摀著嘴衝出去了，因為那是吉兒惡作劇用山葵粉作的假抹茶冰淇淋啊！

由於疫情影響，吉兒目前公司的資訊部門已改為全部在家上班，無法為她辦退休活動，我遂決定為她安排一場線上退休會。邀請和吉兒較為熟悉的廿位老同事參加。跨越十多年、經歷四個不同的公司，以往的同事均已分散各地，從美國 數州及印度各地加入會議。年長的幾位如今已鬢髮變白，退下職場；年輕的已為人父母，完成更高學業，或進階高職；有的人腹部或臉部多了一圈，換了髮型或留了鬍鬚，一上線幾乎認不出來，但一聴到聲音就彷彿看到他當時的模樣。

有些人互不相識，但談起以前的工作點滴，與吉兒或和我的相處經驗，很快就融成一片。聊起以往共同為各計畫作測試、熬夜趕進度、新人面試、公司轉換時的培訓交接、慶生會、新年發紅包、公園遊樂、各國美食、哇沙米冰淇淋等等，都成我們美麗回憶。

兩個小時的相聚笑聲不斷，吉兒很開心地見到這些工作老夥伴們，也展示了我送她的退休禮物和紅包，大家在祝福及依依不捨聲中結束了這場特地為她而辦的相聚，並期待有機會能再聚首言歡。

感謝吉兒卅多年來對公司的奉獻及對我的多方協助，很高興她從此不必再為工作煩惱，而能將時間放在她喜好的烹飪、庭院、手工藝、旅遊及與家人相聚上，看到她在臉書上的貼圖，知道她正在海邊愉快地享受休閒時光。真誠地祝福她一切順利平安愉悅！