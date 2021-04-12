感恩節、聖誕節 和新年三個長假日接續來到，急於歸鄉的人再也聽不進「線上團聚」的諄諄勸導，無視病毒威脅，紛紛奔波於途，天上航班如網，地上車潮如流。我們是不是也該加入歡聚的行列？雖然隔離鬱悶、思念情濃，為了確保彼此安康，只好勸老二再忍一忍。

歷經一月的震盪期，二月疫情 稍緩，正逢英文學校停課一周，老二思量我們倆都打過第一劑疫苗，決定把「居家上班」挪到南加 ，彌補之前錯過的團圓聚會。他說：「您們可以享受一個星期的帶孫樂」。外子打起屋後那座高山的主意，決定帶著傑克一起征服；我則念念不忘之前教他注音符號時，那稚嫩小臉蛋兩顆亮閃閃的眼珠。收割沉醉於豐收之後的成就感，人生一樂也，頓覺手癢，暗中盤算：好言加利誘，讓中文教學得以持續。

傑克有了課後中文班的基礎，學習時更得心應手，沒多久就知道生字演變成詞語進而造句的流程，更抓到生字卡上附含部首和筆順的功能，甚至告訴我：「阿嬤！生字卡上面都有筆順號碼，我自己會寫，您去忙吧！」這孩子真貼心。不想學的時候，他說：「我是來度假的」。「好，你去玩，什麼時候想繼續再回來？」我以為他會就此耍賴，像飛出去的鳥，再也不回籠。不，他每一次都信守約定。孩子的心澄淨如鏡，反射的是我們給予的制約，但願這樣朗朗坦蕩的心思長長久久。

從後院眺望，看見山稜線上有移動的小點點。「我們爬到那兒，打電話給爸爸媽媽，從山頂上和他們招招手」。這主意很棒，行至半山腰，傑克雀躍大叫：「風景好棒」。可惜山勢陡峭，他打了退堂鼓，把最好的視野留待下次吧！

「阿嬤，桌上的每一道飯菜都好好吃。」真是嘴巴沾蜜糖，叫人心花怒放。接下來為爺孫倆相隔一天的生日提前慶生，蛋糕甜笑聲也甜。疫情之下能享受這麼歡樂的氛圍，自覺一周假期完美結束。

過了幾天，老二打電話回來，只聽見傑克在那一頭嚷嚷：「阿嬤！我忘了參加課後中文班的網課。」嗄？等等，讓我好好回想一下，記得老二動身以前我再三確認，下午的課後班並沒停課；四個大人難得一起胡塗，竟把這麼重要的事給忘了。

媳婦在一旁安慰傑克：「雖然沒上網課，但是你每天都很認真上中文呀！」「你沒缺課啦！是你的中文老師把你借給我，我要好好謝謝她。」我趕忙搭腔。畢竟，沒有必要讓缺課事件在傑克心中留下陰影。

都已事過境遷，生活中或多或少總有些小缺憾，這疫外小插曲就像人生中的一圈小漣漪，無傷大雅。