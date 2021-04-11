數年前，帶妹妹去訪在上海任職的姊姊。姊姊家裡不開伙，是標準外食族，除了家附近櫛比鱗次的多樣化餐廳，姊姊更帶我們到各處著名的餐廳嘗鮮。但吃多了總覺得油膩，開始懷念家常菜的新鮮清淡，我建議晚上在家吃，我來主廚。

打聽下，發現離姊姊家不遠就有家傳統市場，市場雖迷你，但應有盡有。

菜攤擺滿紅番茄、黃玉米、綠豆苗、紫茄子，看著賞心悅目。起初完全沒概念，還假裝内行問一斤多少，但攤主一聽就知不是本地人，發現我來自台灣 ，都有份親切感。第二次去就主動招呼，「又來啦！今天絲瓜茼蒿可特別嫩，但竹筍可能有點苦喲」，我盡量每攤都買一點；有個菜攤遠從浦東挑菜來賣，我總多光顧些。

但偶爾在家煮，不能多買怎麼辦？那也沒問題，可按需要的量拿。抽幾條蒜台，抓把毛豆，秤兩把莧菜，吃不厭的茭白筍更是每次必買。拎了滿手的菜，還不到一百人民幣。

到雞鋪想買隻活雞，攤主抱了隻咯咯叫的雞出來，「就這隻吧？」我沒見過這種陣仗，當場傻眼，不知該如何應對，在美國 活雞店都是已殺好處理乾淨的呀。和雞面對面瞪著眼，我磨蹭了半天也不知道該不該買，最後只好先了付錢，「我先去其它地方轉轉，再回來取雞吧！」

海鮮攤有各式河鮮海產。活蹦亂跳的河蝦可白灼；鮮活噴水的蛤蜊炒九層塔正合適。正在考慮著買什麼魚，老闆娘的記性好，「妳上次不是買了鯧魚嗎？今天換個口味，買條寧波的油帶魚吧，不但嫩，營養價值也高。」從善如流的我總能嘗到美味的時鮮。

在乾貨鋪買齊調味，拎點香菇、蝦米、正宗金華火腿；再到肉攤切塊炒牛肉，來斤小排骨。姊姊的冰箱裡塞滿了許多不曾進駐過的生鮮食品。

晚上燉個清淡的湯，煎條魚，煸盤蒜台肉絲，加個清炒蔬菜，三姊妹吃得美味又健康。

朋友告知附近有一家批發菜場，選擇多，價錢較低。我去過一次，攤位的蔬果堆如山高，海鮮攤位就有數十家，肉攤老闆利落地刀起刀落，各式地攤此起彼落地吆喝，人聲鼎沸， 擠得水泄不通。

這兒有友善的攤販，溫馨的互動；生意不忙時，街坊鄰居還會來敘個家常，老闆娘總介紹，「這是咱們台灣同胞。」大家除了好奇台灣的總總，還會詢問我準備如何料理，再分享些烹飪小撇步。父母是江浙人，環繞的是熟悉的鄉音，聊的是母親以前常做的拿手菜餚。

離開上海前最後一次去買菜，和相熟的攤位打了招呼，大夥希望我能盡快回來。回到美國後，總有好陣子不想去超市買那些葉老莖粗的菜，更懷念小菜場那水嫩的的時蔬，及濃濃的人情味。

經過新冠病毒的肆虐，希望上海小市集的朋友們都安好。