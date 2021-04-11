我平時上下班都隨身攜帶一個紙籃，那是一個郵局裝信件用的開口的紙版籃，兩邊各有一個提手孔，我在兩邊孔中都穿一條繩索，另外找了一根木棍，木棍兩頭打洞，繩索就結於棍子兩頭。這樣原來用兩手捧的籃子，被我改造成一手提的了。

為什麽我不用公文包卻喜用這個提籃？首先是它可容納之物極多，公司的樣品、信件、一切雜物，乃至於有時須備帶衣服都可存放在內。不但如此，我還放了手電筒、捲尺、小刀、螺絲鉗、小鎯頭等常用工具，屆時需用，不須尋找，眼睛一掃，一覽無遺，立等可取，省了很多時間。再者，因為是紙質，十分輕巧，拎進拎出很方便，似乎有了一個隨身的小倉庫。

當然我還有一層意思在內，那就是節儉，那是我經營企業的理念之一。拎紙籃，身教重於言教。

我們公司除了我和太太是華人，員工都是黑白混雜的洋人。美國 因為國強民富，民眾節儉的習慣相對較差，中午都去餐廳吃飯了，辦公室的燈依然大放光明，我提出了隨手關燈要求。

生意往來信件交流，辦公用紙量很大，公司規定了，公司內部用紙必須一紙兩面都要用到。於是原來的已用了一面的廢紙被裝訂成冊，成了拍紙簿、發貨的記錄本、郵件的簽到本。

員工自己也動了起來，公司冰箱中，有人放置午餐，一放幾個月，忘了。有人主動提出，每個人自己的食品均須標明放入的日期，過二十天的都將被丟棄。冰箱變得整齊清潔了。

開會時有員工提出節儉是為救地球，因人類為了自己的享受，不惜耗盡自然資源，地球變暖了，自然災害增多了，物種減少了，仔細想想這的確是不爭的事實。我很高興節儉會成為大家辦公司的宗旨之一，會深入人心，提高到一個新高度。

有一天銷售告訴我，我們公司在東岸，有個客戶在西岸，他要的貨都隨大貨發至東岸，再從東岸發往西岸，成本高周期長。他建議客戶盡早下單，他將西岸幾個客戶的貨集中裝櫃，從中國 直發至美西岸該客戶處，然後再分散到各自倉庫。產品成本降低，交貨周期也縮短近一半時間，客戶大喜，進而成了好朋友。這應算是節儉理念的進一步的發展吧！

國內工廠的老闆常來我公司訪問，見到我的紙提籃都會不由自主地笑，「你一個董事長竟會用這樣的活寶？我卻還是我行我素，心無旁騖，怡然自得。我對他們說：「這是我的百寶籃。」

三十多年的經商生涯，百寶籃我用了三個，郵局送我一個，我從亞馬遜淘了二個。我退休 了，百寶籃也退役了。那個百寶籃我將它安放在我收藏的各種瓷器邊上，這應該是符合它的身分地位的。這可真應了那句成語：敝帚自珍。