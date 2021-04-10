夜間讀書，身邊手機叮咚一響。那麼晚了會是誰？維大老友捎來一個悲傷的消息：「冷師母昨天上午已平靜離世，與冷教授在天國團聚了。」一時大慟，心中波瀾翻攪不能自己。

一九七四年，彼時的未婚夫早我一年多來美唸研究所，那年春末他在信中寫著：暑假的住處有著落了，維大政治系冷教授夫婦會出門講學兩個月，讓我們去他們家暫住兼看房子。信尾隨便一提：「他們也會經過台北，去看師母的父母，她父親是嚴家淦先生。」我略驚，那不是當今的總統大人嗎？他的女兒不就是等於皇家公主？

未婚夫說，師母都要我們叫她諾拉，很平易近人的。我向爸媽及先生的父母提及，他們堅持要請冷教授夫婦來台時吃一頓飯，輾轉聯絡，冷教授竟然很爽快的答應了。第一次見面，沒有侍衛，沒有特勤，兩人輕衣簡行，和大家相談甚歡。冷教授一點也不冷，目光炯炯有神，幽默風趣；冷師母更是溫柔親切，毫無架子，還可以用上海話和先生的母親話家常。

我到了維大準備結婚前，就暫住在冷教授家。我們的父母都沒辦法來美參加婚禮，婚禮前的準備、教堂的租用、婚禮程序和禮成後最起碼的午宴等，全是和教授師母商量決定的。冷教授挽著我進入教堂，把我交給了新郎，當成自己的女兒般嫁了出去；婚禮中，冷師母的一襲長禮服備受稱讚，她悄悄對我說：「我身材矮小，在美國 很難買衣服，那是我自己做的。」

她就是那麼一位平實的師母，在幼稚園任教，也把我們這些中國留學生 當成自己的孩子般照顧。先生偶爾替他們家修理一些小東西，換來的總是一頓豐盛美食。師母廚藝超群，能夠常吃到她的鹽水鴨、清炒蝦仁，真是感激涕零。我們後來發現，冷教授在中美政治學領域裡占有非常崇高的學術地位，真是由衷敬佩他們對人對事的謙和。

冷教授喜愛平劇，我那一○一首不道地的蘇三起解也能逗得他呵呵大笑。師母不僅擅女紅也喜園藝，維州的山茱萸、連翹花、鵝掌楸都是她教我認識的。他們家有一個大莊園，春天來時滿園姹紫嫣紅，美得像一個夢。

搬離維大以後，我們一直保持聯繫，也曾多次見面。冷教授去世後，師母搬進華府附近春田區一個幽美舒適的老人社區，她還在裡面做義工：「替比我更老的人唸唸書報啊」。她曾歷經兩次癌症、一次髖骨手術，仍然堅強樂觀充滿活力。如此生命的鬥士，是我們最好的楷模。

二○一九年先生動了個大手術，手術當天忽然接到師母電話：「你們還好吧？不知怎的，這兩天常想到你們」。難道是心電感應？我在電話這頭泣不成聲，彷彿又變回了幾十年前的那個年少女孩。

「別哭，吉人天相，上帝會保佑你們的」。師母那一貫親切溫柔的語調，那麼適時的撫慰了我惶惶焦慮的心，她是上帝派來的守護天使嗎？

往事並不如煙，師母平靜地在睡夢中離開了這寄居九十年的麈世。走在春風拂面的植物園 中，我努力的找尋著連翹花的新芽，耳邊彷彿響起師母在一個一個音節，耐心教我它英文名字的聲音。