二月最後那個星期五上午，辦公室的同事紛紛放下手頭的工作，飛快步過連接辦公大樓和停車場的天橋，來到停車場的七樓樓頂集合。大家衣著基本都帶有紫色，手裡拿著一個紫色氣球，神色肅穆面帶悲傷。

不一會，寬敞的樓頂按照社交距離 聚滿了近百人，很多原本在家裡遠程上班的同事也特意趕回公司，因為兩天前大家都收到公司的郵件，告知大家今天有一個特別的追悼儀式，送別一位病逝的同事。

公司的主管站在人群中間發表講話：「今天我們來這裡是悼念上個星期五不幸離逝的好同事Rosemary，我們先默哀三分鐘。」大家靜靜地垂下頭，雙手合十在心中祈禱著。「她是一位開朗、工作認真的好同事，每次見到她總是笑意盈盈，盡心盡職做好每一項工作。我們為痛失如此好同事而惋惜。因為疫情 仍然嚴峻，我們無法去靈堂送她最後一程，讓我們在此送別她。她生前最喜愛的顏色是紫色，今天讓紫色氣球帶著我們的哀思和祈禱，祝她在天國安息！」

公司領導語畢，大家不約而同將手裡的氣球輕輕揚手釋出，冉冉升起的氣球很快匯成一片紫海，在湛藍的天空下煞是壯觀，大家仰著頭目不轉睛看著氣球越飛越高，心情沉重無比。正值此際，一陣悠揚的笛聲緩緩傳來，一位曾與她共事多年的中國同事攜著一支竹笛，吹起了一首他反覆練習多次、只為今天可以為她送行的歌曲「奇異恩典」（Amazing Grace）。悠揚音樂不僅穿透不同的空間，更將眾人的回憶一點一滴綻放出來，很多人開始低聲飲泣，我亦淚流滿面……。

回憶起與她相處的情景不禁讓我神傷。我進此公司工作伊始便與她認識，至今也近十四年。雖然我們不是同組工作，但我們的工作聯繫密切。她對我非常友善，哪怕她在公司也算是資深員工，但從不倚老賣老，而且很願意幫助別人。

她最喜歡喚我「公主」，而我則喚她「皇后」，原因她非常喜歡安徒生童話故事裡「白雪公主」那個惡毒的皇后，我偶爾還會跟她開玩笑：「妳千萬不要給個毒蘋果我吃哦！」她總是「狠狠」回我：「妳最好乖乖的，否則我會找一個給妳！」說完都默契地大笑不已。

其實真正的她為人熱情仗義，而且做事勤快妥當，是一個非常難得的好同事。她做得一手好菜，尤其做她的墨西哥家鄉菜，每次各出一菜（potluck）聚餐時，她都帶一大盆精心做好的食物來分享。她心思細膩且重情重義，每逢我的生日和聖誕節，她都不忘送上一份小禮物。

去年疫情嚴重期間，她為避疫而休了兩個月的假，可惜沒多久就不幸染上新冠病毒，而因為她有嚴重的哮喘病史，導致病情加劇，數次進出重症監護室也無法挽回生命。

今年六十出頭的她在公司工作也超過了二十年，三個兒子也相繼成家立室了，她決定提前退休 享受含飴弄孫的生活。她已遞了退休申請，誰知申請還沒批下來，她已不幸辭世，真讓人唏噓不已，感嘆人生無常。

藍天下，紫色氣球儼如釋放的靈魂，自由自在飛向紫色天國的懷抱，祈盼她遠離了一切的病痛，繼續懷惴著那一顆有趣的童心做「惡毒」的皇后，那裡一定也會有美麗的公主陪著她。