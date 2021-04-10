我生於四○年代初，今近八旬。自幼家貧，從沒人給我買過玩具，只是和小夥伴們跳皮筋、跳繩、跳格子……；男孩子有的則玩搧紙片，即和長輩要來菸盒折成三角，放在地上，再用手裡的一張三角用力把地上的搧過來，就贏得一片，搧不過來，就輸掉一片，整天搞得渾身是土；有的玩彈弓打鳥，經常打破鄰家的玻璃，記得有位小哥哥竟打掉了自家妹妹半顆門牙。

女兒出生在六○年代末，那時生活雖然仍不富裕，但我還是給她買了一個布娃娃，像打竹板那樣用手前後翻動，娃娃就會發出聲音。我興高采烈地回到家，迫不及待地拿出娃娃用力翻動，布娃娃發出清脆的笑聲，沒想到女兒瞪大眼睛，嚇得哇的一聲大哭起來……。這是她兒時唯一的一個玩具。

兒子出生在五○年代初，雖自家買不起玩具，但親朋好友之間送禮，也會買玩具。有一次一位朋友來訪，給兒子買了一輛小汽車 ，並在兒子面前示範著在地方上推動汽車，汽車向前移動大約一米左右。兒子沒見過這東西，舉在手裡，「啪」的朝地上一摔，汽車一動也沒動，但此車就再也動不了。還好，此後總有親朋好友時不時送他長槍、短砲、坦克。

來美後，外孫出生了。家裡的玩具裝了幾大紙箱，大大小小各種型號的汽車、樂高、拼圖，足可開個玩具店，家裡的小客廳就是他的遊樂室，接著就是電腦、手機 、iPad……。其實不止我家外孫，誰家的孩子不是如此！

女兒兒子常說，小時候沒有玩過玩具，我何嘗不是如此？所以我必須對自己好一點，與時俱進，給自己「買玩具」！先買用膠捲的照相機，後換「傻瓜」，開始買電腦，換了不知多少台，後來買手提電腦，步步緊跟時代。但到了手機的時代，我跟不上了，像我這麼大年紀，又不常出門，買手機何用？價格也不菲，特別是有關部門提供無家可歸者還有五十五歲以上老人免費每人發一部手機，供急用，足矣。

但每當看到年輕人樂此不疲地低頭玩手機，很羨慕，於是決定買一個iPad，就是給自己買一個大玩具。為了玩微信 、拍照片，我已換了三部iPad，一部比一部高級，功能更多，可以上網讀新聞、看報紙、聽音樂、上網課，玩微信……，特別是由於像素高，拍照特清楚，翻拍照片比原照還好，自己剪裁、調光、拼圖，功能越開發越多，越玩越高興。

我們這代人苦盡甘來，已經衣食住行無憂，一輩子沒給自己買過一個玩具，滿足自己的愛好，對自己好一些是應該的，即使住院還是住老人公寓，一部iPad必不可少。