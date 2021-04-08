近期報章雜誌鋪天蓋地的報導華人社區被攻擊事件，從街上推倒亞裔 老人、到侵門入戶搶劫華裔 。據報導，從二○二○年開始，種族歧視 犯罪大增。住在海邊白人社區的友人勸我搬家，正考慮之時，卻見新聞報導一位華裔居民，從華人區搬去一個有三分之二白人的高級社區，結果他家日夜被一群白人青少年騷擾，在他家門口亂按電鈴，大喊「回去中國」、敲窗戶，即使他築了鐵門，依然在屋外丟石頭，騷擾到他們全家無法正常作息及睡眠。

看起來，住在哪裡都一樣有被歧視的壓力。我自知無處可逃， 除了學習如何自保外，只好勇敢地面對歧視問題。正如華裔美國球星林書豪今年二月透過社群媒體呼籲這一代亞裔美國人別再忍氣吞聲、別怕惹麻煩、別再沉默，要挺身而出，讓整個亞裔社群更安全，更有保障。

團結合作是口號，真正能解決問題的是出錢與出力。正如舊金山大明星吳彥祖，捐出兩萬五千美元，鼓勵在他出生地北加州奧克蘭市的推倒亞裔老人案件快速破案，果真兇手很快落網；而我自己的出力方式，就是加入Chuck孫組成的「東區治安，人人有責」族群，他公開在世界日報招募義工， 並表示願意奉獻心力，領導亞裔與政府對話，與警方配合，讓受害者有申訴的管道。

驚訝的是，五位華裔女性受害者全部加入族群，她們只求一個歸屬感，一分同理心，同時提醒大家如何自保，例如皮包不要離手、上下車注意身邊車內是否有嫌疑人士、從銀行走出來更要機警看周圍的動向、皮包被搶時要蹲下拉緊包包……。

孫會長與義工們動作很快。首先，他馬上發起一人一信給政府官員，表達我們對治安惡化的關注，也希望官員和警方能加強合作，保護我們的社區安全。其次，他迅速安排受害者及團隊菁英與政府官員及警方見面，大家也很努力寫信及陪受害人出席會議。

孫會長所有的行動，就是要官方看到我們的恐懼，聽到我們的聲音。有了族群，就有力量；有了力量，就有庇護。我們要團結，要守望相助，要守護亞裔和華人，讓大家都能在美國身心安頓，世代平安。