喀嚓一聲，嘴裡還咬著甘蔗的甜滋味馬上打住，吐出來一看牙斷了。

記憶中在國小上學的時候每天經過的學校附近的水果店，門口擺滿了季節性的水果，其中最愛的就是甘蔗。等手邊有點零錢，就會買一根唰一聲過癮著邊走邊啃邊咬，連皮帶肉那清甜滋滋的甘蔗汁就流進喉嚨裡，好爽快啊！

小時候牙齒似乎非常堅硬，怎麼啃、怎麼咬都無所謂，只要甘蔗在手，尖利的牙齒就會派上用場，長長的甘蔗連皮帶肉就這麼一口咬下去，慢慢吸吮這那甜甜的蔗汁，滿嘴飽滿著幸福甜蜜的時刻，尖利的牙齒毫無忌憚發揮作用。

就這樣，年小強壯的門牙被我折騰得厲害，加上年幼無知不懂的保養，有天正啃著甘蔗，喀嚓一聲！正過癮著吸吮蔗汁，突然嘴裡一陣涼颼颼的感覺，吐出來一看，我的天呀！我的門牙被我用到壽終正寢，從此吃東西只能用兩邊側牙發揮功能。

疫情 期間，我的園藝圈朋友們都在家種花、種菜、種果樹，我們互相交換著花花草草。前些日子我們兩三位朋友一起在M家拿著我們喜歡的花，順便在院子裡逛逛。她家種了不少花之外，還有許多果樹，其中楊桃、甘蔗、蓮霧都是台灣 品種，最讓人愛不釋手。

三月楊桃和甘蔗已成熟，看著楊桃小小的像香蕉一樣，一串串的掛在樹枝上非常可愛，也是我第一次看到楊桃樹結果。甘蔗是我們的最愛，看著我們歡喜的臉，M先生特別用台灣帶回來削甘蔗皮的刀，熟練地一根根幫我們削好皮，切成五、六段用袋子裝好送給我們，看他在削皮時就想起小時候經過學校附近的水果店情景。

幾位愛吃甘蔗的人人手一根，看著甘蔗就想馬上啃，想到我的門牙，只好耐著性子回到家把甘蔗砍成一口一個的小段慢慢享受，這一根甘蔗不久就被我解決了，痛快過癮滿足我回憶的欲望。

另一朋友早已等不及了，回到家就獨樂樂將那一整隻的甘蔗用力的咬，切斷的咬，吸吮的咬，整條終於被她消滅了。就在整理滿足的口欲及滿地的甘蔗屑後，漱口時才發現，哎呀！她的側門牙斷了。以前常聽說會把牙齒啃斷，從沒想到會是她自己，然而口齒留香甘蔗的甜汁依然回味著，不過還好她老公是牙醫，可以補救她。另外的朋友笑著說，沒牙醫在旁不敢啃甘蔗了，以往啃甘蔗也是肆無忌憚地咬，以後可得小心了，因為付出的代價實在是太大了。

平日我們視之的牙堅舌利不一定是當然的，不論任何年齡吃任何堅硬的食物還是真要注意，寧願多費點功夫切成小塊，可以一口一個的放進嘴裡慢慢的品嘗細嚼，總比斷了牙齒事後補救來得好。